Чоловік з підліткового віку відчував, що перебуває не у своєму тілі та не міг знайти себе. З часом він зрозумів у чому проблема, тому вирішив приймати гормони, аби перетворитися у жінку.

Видання BoredPanda розповіло історію перевтілення трансгендерки Наталі Замані.

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"Я рано це зрозумів. Відчуття було, що я не у своєму тілі, повинен сховати себе, але тенденції постійно проявлялися в моїй особистості", – сказала Наталі.

Все почалося в ранньому підлітковому віці з початком статевого дозрівання. Замані розповідає, що вона в той час відчувала огиду до змін, які відбувалися з її тілом, і відчувала себе нещасною. "Приблизно в той же час я вперше дізналася, що означає бути трансгендером", – додає вона.



Чоловік хотів стати жінкою / Фото Borеd Panda

Але тоді Замані нічого не могла зробити і прийняла рішення стати жінкою лише у 27 років. "У мене була чудова робота в сфері технологій, прекрасні стосунки та й життя була хорошим, але я все ще не була в своєму тілі", – зізнається вона.

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Тому чоловік почав приймати гормони упродовж 14 місяців. За його словами, хочаце було важко, це стало і найкращим періодом зростання. І це було б неможливо без родини, друзів та партнера, вони всі були найбільшим джерелом підтримки для Наталі.

Так, за останні 14 місяців чоловік перетворився на жінку, якою насправді хотів бути. Що надихнуло чоловіка змінитися? "Зараз є багато популярних транс-жінок, про яких розповідають ЗМІ. Вони надихнули мене", – додає Замані.

Наталі поділилася порадою для людей, які не відчувають, що вони у своєму тілі і думають про перехід: "Перехід важкий і неприємний для більшості, але я обіцяю, що він стає кращим. Якщо ви ще не готові до цього – не змушуйте себе. Почніть свій перехід, коли відчуєте це", – радить вона.



Чоловік сам захотів змінити себе / Фото Bored Panda