Більше 50 років тому 53-річна Боро та 73-річна Доріс розлучились. Молодшу сестру разом з трьома братами всиновила інша родина. Попри те, що вони обидві росли у штаті Небраска й роками шукали одна одну, звела їх пандемія коронавірусу за півстоліття після розставання.

Видання Washington Post оприлюднило щемливу історію про зустріч двох сестер. Американки народились від різних матерів, проте від одного батька, якого позбавили батьківських прав, коли молодшій доньці Боро було всього 6 місяців. Все, що знали сестри одна про одну – імена, проте цього було замало, щоб відшукати рідну людину в штаті Небраска. Проте 27 червня довгоочікувана зустріч сестер відбулась, а об'єднав їх коронавірус.

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73-річна Доріс Кріппен після тривалого лікування від грипу зламала руку, впавши з ліжка від слабкості. Лише за добу після інциденту її врятував син, який приїхав навідати хвору маму. Він швидко доправив її в клініку, де в жінки діагностували Covid-19. Після місяця госпіталізації Доріс опинилась у реабілітаційному центрі й будинку для престарілих у Фремонті. Як з'ясувалось згодом, саме там понад 20 років працювала її молодша сестра Боро.

Працівниця переглядала медичні картки пацієнтів й побачила ім'я Доріс Кріппен. Знаючи, що пацієнтка погано чує, вона написала ім'я свого батька Вендалл Хаффман на дошці, а у відповідь почула: "Це мій тато". Сестри не стримували сліз, проте під час першої зустрічі довго сиділи мовчки від хвилювання.



Коронавірус об'єднав сестер після 50-річної розлуки / Фото Methodist Health System

73-річна Доріс зараз вважає зараження коронавірусом та ускладнення від хвороби "благом", адже саме недуга, яка ледь не забрала життя, об'єднала її з сестрою: "Я найщасливіша людина в світі. Я не можу повірити, що нарешті знайшла свою сестру".

Тепер жінки регулярно проводять час разом, обмінюючись історіями та компенсуючи втрачений час. Сестри вже планують спільну сімейну зустріч з іншими братами і сестрами, яких вони знайшли завдяки фейсбуку.