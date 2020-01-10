МакДональдз в Україні: як бренд став таким успішним та що відомо про гендиректорку компанії

Україна стала 102 країною, де почала розвиватися мережа McDonald's. Перший заклад було відкрито у 1997 році в Києві, зараз їх близько 90 у 18 містах країни. Цікаво, що дев'ять українських МакДональдз увійшли до топ-100 найбільш відвідуваних закладів мережі.

Видання "Економічна правда" опублікувало інтерв'ю з Юлією Бадрітдіновою – генеральною директоркою МакДональдз в Україні з березня 2019 року. Жінка працює в компанії з 2011 року і починала на позиції менеджера з маркетингу.

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Як стати гендиректором МакДональдз

"Я прийшла в маркетинг, і з маркетингу росла. Тобто спочатку я була маркет-менеджером, потім стала маркетинг-директором і потім генеральним", – розповіла жінка.

Молоді люди, які влаштовується на посаду члена бригади ресторану МакДональдз, працюють універсально: можуть бути на касі, на кухні, в залі, але зазвичай це розподіл відбувається за вподобаннями працівників.



Гендиректорка МакДональдз – Юлія Бадрітдінова / Фото ЕП

Яка зарплата у МакДональдз? Юлія розповіла, що у них є на сайті калькулятор, але загалом заробітна плата залежить від регіону, в якому ти працюєш.

"В Києві заробляють більше, тут інший рівень зарплат і конкуренція інша. Великі міста взагалі виділені в окремі регіони. Крім того, важливо, скільки годин ти будеш працювати. У нас гнучкий графік, який кожен працівник обирає сам, і не обов’язково працювати 8 годин, ти можеш працювати менше", – додала вона.

Чи схожий МакДональдз в Україні з американським

Здається в Нью-Йорку на Таймс-Сквер такий самий декор (як в одному з київських ресторанів).

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"Ми молода країна, і ми в якийсь момент почали все це змінювати, у нас 90 ресторанів, а в США 15 тисяч. Змінити там декор просто довше. Також багато чого від культури залежить, як посміхаються люди, як спілкуються працівники. З точки зору їжі, то просто здається що все різне, тому що виробництво булок, салатів, м’яса у нас українське — у них американське", – сказала Юлія Бадрітдінова.

Що сталось з МакДональдзом в Криму

За словами гендиректорки, МакДональдз – одні з перших, хто заявив, що припиняє роботу на тимчасово окупованих територіях Криму та частини Донбасу.

"Як тільки ми не змогли фізично робити доставку в ті ресторани і почалися проблеми з логістикою, нам стало зрозуміло, що ми вже там не можемо оперувати. Перше, що ми зробили — ми запропонували усім співробітникам ресторанів в Криму та на Донбасі перевестися в будь-які інші ресторани на підконтрольній території. Багато людей переводилося, з різних щаблів", – відповіла Юлія.



Заклад МакДональдз

На питання жрналіста, що зараз на місці МакДональдзу в Донецьку стоїть "ДонМак", в якому, наприклад, продають пиво, картоплю фрі і навіть якійсь бургери, Юлія запевила, що вони ніякої інформації про це не мають, бо не оперуєть там.

Чи складніше жінці в топ-менеджменті компанії, ніж чоловікові? "Я такого не відчувала. Зазвичай, в нашому менталітеті ставлення до цього більш поважливе. В мене, до речі, в лідерській команді більше жінок, ніж чоловіків, і така ситуація достатньо давно зберігається в МакДональдзі в Україні", – заявила гендиректорка.

Що відомо про МакДональдз? Наприкінці 1940-х років брати Мак і Дік МакДональд вирішили удосконалити свій невеличкий ресторан для автомобілістів у Сан-Бернардіно в Каліфорнії. Вони винайшли абсолютно нову концепцію, засновану на швидкому обслуговуванні, низьких цінах та більшому товарообігу.



Вже у 1954 році брати вперше зустрілися із Реєм Кроком, який і заснував компанію, що стала тією МакДональдз, яку ми знаємо сьогодні. Заклади МакДональдз почали з’являтися одразу скрізь у США. Наприкінці 1956 року товарообіг 14 закладів склав 1,2 мільйона доларів. Вже через 4 роки було 228 закладів із товарообігом 37,6 мільйона доларів. До середини 60-х років компанія продала 400 мільйонів гамбургерів.



Протягом останніх десяти років, компанія МакДональдз входить в п’ятірку лідерів світового ринку громадського харчування за рахунок сильного бренду і великого обсягу продажів. McDonald's розробила єдині стандарти приготування страв, технології обладнання, маркетингових стратегій, програм підготовки персоналу, організації обслуговування, методики вибору місця розташування закладів та системи постачання.