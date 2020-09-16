Український телеведучий Сергій Притула виховує двох дітей, тому не з теорії знає, як важливо приділяти їм час та вкладати всі знання, щоб нащадки виросли гідними людьми. Днями він поділився своїми секретами виховання.

Через батьківський досвід Сергію Притулі було легше вести програму "Діти проти зірок", передає "Новий канал". Під час зйомок він вміє знайти спільну мову з малечою, знає, як заспокоїти діток, що бояться камери, а також витре сльози, якщо треба, та похвалить. Після зйомок шоу Сергій Притула поділився спостереженнями та порадами для батьків.

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"Не сприйміть це за якесь повчання. Виховання ваших дітей – це ваша справа. Проте результати вашого виховання стають основою комунікації ваших дітей зі світом і оточуючими. І тоді це вже перестає бути виключно вашою історією стосунків. Кілька моментів, які я помітив на зйомках, і які хотів би проговорити вголос", – зазначив Сергій Притула.



Сергій Притула на зйомках телешоу / Фото Пресслужба "Нового каналу"

4 поради батькам щодо виховання дитини

Дітей потрібно любити і хвалити

Батьки часто роблять помилки, вважаючи, що дитина і без слів розуміє, що все робить правильно. Однак досягнення, навіть найменші, варто відзначати. Водночас Сергій Притула наголошує, що також потрібно все подавати в правильній формі та дивитись, як сам малюк сприймає свої успіхи.

"Потрібно їх мотивувати і підкреслювати важливість їхніх успіхів. Проте стежте за тим, як сама дитина сприймає ці досягнення, і чи ви правильно формулюєте свою похвалу! Дуже прикро, коли вона пишається своїми успіхами не автономно, а на тлі успіхів інших дітей, з якими ходить на якусь секцію чи гурток", – розповів Сергій Притула.

Для прикладу телеведучий розповів історію, коли дитина перед камерами розповідала, що всі однолітки із творчого гуртка заздрять їй, оскільки не можуть самі досягнути результату. Якщо малеча про це відверто говорить на зйомках, то і своїм друзям також буде це казати. А це, як переконує Сергій Притула, перший крок до нарцисизму і відторгнення.

Навчіть дітей правильно реагувати на поразки

Виховуючи геніїв, лідерів чи чемпіонів батьки часто забувають пояснювати, що поразки теж трапляються і вони – не кінець світу. Тому Сергій Притула звернувся до молодих родин, щоб не ігнорували цю просту пораду та проводили бесіди з нащадками.

"Без невдач перемог не буває. Мені чомусь здається, що коли ваша дитина віком 10-13 років, зазнавши поразки, починає товкти декорацію ногами і переходить на вживання лексики, яка пасує компанії 20-річних гопників, то, мабуть, це теж далеко не вперше. І я не розумію, що заважає вам попрацювати з дитиною над її поведінкою і усвідомленням, що з поразок треба робити висновки, а не шукати когось винного у них", – зазначив Сергій Притула.

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Геніальність не може бути індульгенцією хамовитості

Без сумніву, дитина повинна всебічно розвиватись. Не можна робити ставку тільки на одному захопленні, забуваючи навчати малюків елементарних манер поведінки. Або ж не варто виховувати і мотивувати спортсмена, який не знатиме, що Земля – кругла. Така вибіркова методика передачі інформації не є правильною.

"Кого цікавитимуть успіхи вашої дитини, якщо вона у спілкуванні з дорослими "пускається берега", може привселюдно штовхнути свою рідну бабусю зі словами: "Руки забери від мене" тощо? Ви списуєте це на стрес та емоційність. Я ж вважаю, що це ваша вседозволеність і невміння поставити дитину на місце", – наголосив Сергій Притула.

Телеведучий додав, що така дитина може у 18-20 років взагалі бути неконтрольованою і робити необдумані вчинки. Тому реагувати варто при перших проявах агресії.

Не реалізовуйте власні мрії через дітей

Мабуть, це найпоширеніша помилка батьків не тільки в Україні, але й у світі. Не реалізувавши у дитинстві чи дорослому житті якісь ідеї, дорослі перекладають все на плечі дітей. І при цьому нащадки не мають ані вибору, ані змоги відмовитись від батьківського хобі.

Дуже боляче бачити дітей, яких ви позбавляєте права вибору і пушите до заняття тим, у чому колись хотіли стати найкращими, але щось пішло не так... І це нечесно! – додав він.

На завершення Сергій Притула пояснив, що це епізодичні випадки, на які він звернув увагу під час запису телешоу. Знаменитий українець додав, що, можливо, саме ці поради допоможуть батькам змінити систему виховання та більше спілкуватись зі своїми нащадками.