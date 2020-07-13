Використання смартфона не робить вас поганими батьками: нове дослідження

Часто люди, коли бачать, що мама чи тато щось пише в телефоні під час прогулянки з дитиною, починають одразу критикувати та кажуть, що вони не займаються дитиною. Проте, як показало нове дослідження, використання смартфонів не робить людей поганими батьками.

Дослідження, опубліковане в "Журналі дитячої психології і психіатрії", довело, що не варто пов’язувати користування телефоном з поганим вихованням дітей. Адже в деяких випадках це може бути пов'язано з більш теплими та тісними відносинами між батьками і дітьми.

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Все залежить від того, як батьки використовують свої смартфони.

Дослідники проаналізували опитування майже чотири тисячі батьків, запитуючи про те, як часто вони використовували свої смартфони і для чого, під час спілкування з дітьми. Виявилося, що зв'язок між використанням смартфона і відносинами між батьками і дітьми є відносно слабкою і досить змішаною.

Так, якщо мама чи тато мали тенденцію поглинатися в свій телефон та проводили менше часу зі своїми дітьми, то це, звичайно, шкодить відносинам між батьками та дітьми.



Тато не звертає увагу на дитину через телефон / Фото raisevegan

Але коли батьки користувалися своїми телефонами, не заважаючи сім'ї, тобто вони переглядали пошту чи телефон, при цьому займались дітьми та реагували на малечу, то в цьому не було жодних негативних наслідків.

"Для батьків смартфон є важливою зв'язком із зовнішнім світом для підтримки, інформації або спілкування з іншими людьми в подібних ситуаціях", – пояснює доктор філософії Лінетт Вернон.

За її словами, в різних обставинах смартфони грають різні ролі в сімейному житті, включаючи надання соціальної підтримки та інформації, а також виконання робочих та цифрових доручень. Тож, поки телефони не сильно впливають на сімейний час, вони призводять до позитивного або нейтрального виховання дітей.

Адже для багатьох людей телефони є важливою частиною їх соціального життя і тому так вони взаємодіють зі світом, особливо в умовах пандемії. Це не обов'язково погано, і для батьків це може бути життєво важливим способом залишатися на зв'язку з близькими.

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Тому вчені довели, що батько, який використовує свій смартфон, не обов'язково є "відірваним" від своїх дітей. "Загалом, ми знайшли мало доказів прямого впливу використання телефону на виховання дітей", – підсумовують дослідники.

І хоча є багато причин, за якими надмірне використання соцмереж може бути шкідливим для дорослих, а надмірний час в смартфоні може бути шкідливим для дітей. Але якщо створити теплі люблячі відносини між батьком і дитиною, то смартфони не обов'язково будуть їм заважати.