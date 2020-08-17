У сім'ї часто бувають конфлікти між дітьми. Проте не можна забувати, що стосунки між сином та донькою – це віддзеркалення стосунків батьків. Тому для того, щоб уникнути проблем та непорозумінь між дітьми, варто показати їм хороший приклад поведінки у сім'ї.

Якщо діти постійно сваряться, а ви й гадки не маєте, що робити в таких ситуаціях, перш за все варто стримати емоції та поміркувати, чим викликана така поведінка. На сайті видання "Мой ребенок" опублікували декілька корисних порад для батьків, які допоможуть їм уникнути конфліктів між синами та доньками.

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Як уникнути конфліктів між братом і сестрою

Стосунки сім'ї

Якщо у сім'ї є брат і сестра, то вони копіюють поведінку мами і тата. Таким чином вони починають поводитися так, як батьки, збігаються вчинки, дії, поведінка.

Проявляйте свою любов

Брат і сестра отримують безцінний досвід, адже протягом життя вони навчаються стосунків, які відобразяться на їх житті в майбутньому. Якщо вони отримують від батьків прояви любові, то вона обов'язково пізніше буде вертатися назад у стократному розмірі. І звісно ж, що залишить відбиток в особистостях сина та доньки.

Подавайте власний приклад

Брат і сестра – це маленькі чоловік та жінка, які навчаються на прикладі поведінки своїх батьків – дорослих чоловіка та жінки. Якщо ви покажете дітям приклад спокійної розмови чи якихось домовленостей, то вони підсвідомо наслідуватимуть його.



Стосунки між братом і сестрою / Фото: nolga.ru

Не порівнюйте дітей

Найголовніше, чого мають навчитися батьки – доносити до дітей причини, чому вони себе ведуть так чи інакше. Ніколи не намагайтеся порівнювати їх з кимось чи між собою. Аргументовано поясніть те, що вас хвилює.

Підкреслюйте індивідуальність

Якщо батьки підкреслюватимуть сильні сторони кожного із братів та сестер, то у такому випадку вони бачитимуть один в одному цікавих друзів. Не потрібно намагатися об'єднати сина та доньку в одне ціле.

Використовуйте гендерний підхід

Спробуйте використати гендерні особливості дітей. Для цього показуйте манеру поведінки, яка притаманна дівчаткам та хлопчикам. Наприклад, для дочки – більш стриману, м'яку, жіночну, дипломатійну ("Подумаймо разом"), а для сина – прояв чоловічої сили і відсутність яскравої емоції в конфліктах ("Просто скажи, що тобі не подобається").