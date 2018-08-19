Фанати харківського "Металіст-1925" вивісили банер в підтримку Олега Сенцова: фото

На матчі харківського "Металіст-1925" вболівальники команди вивісили величезний банер в підтримку політв’язнів.

Банер був розміщений під час матчу команди проти "Оболоні" у суботу, 18 серпня.

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Банер в підтримку політв'язнів на матчі "Металіст-1925" (Фото: ФК "Металіст-1925)

Банер в підтримку політв'язнів вивісили на фан-секторі (Фото: ФК "Металіст-1925)

Банер провисів увесь матч (Фото: ФК "Металіст-1925

Варто додати, що сам матч "Металіст-1925" програв 0:1.

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