Фанати харківського "Металіст-1925" вивісили банер в підтримку Олега Сенцова: фото
На матчі харківського "Металіст-1925" вболівальники команди вивісили величезний банер в підтримку політв’язнів.
Банер був розміщений під час матчу команди проти "Оболоні" у суботу, 18 серпня.
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Банер в підтримку політв'язнів на матчі "Металіст-1925" (Фото: ФК "Металіст-1925)
Банер в підтримку політв'язнів вивісили на фан-секторі (Фото: ФК "Металіст-1925)
Банер провисів увесь матч (Фото: ФК "Металіст-1925
Варто додати, що сам матч "Металіст-1925" програв 0:1.
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Джерело: 24 Канал
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