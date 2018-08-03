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Фани "Динамо" закидали поле під час матчу з "Шахтарем" туалетним папером: фото

539 Читать новость на русском
Фани "Динамо"
Фани "Динамо" / 24 Канал

Під час матчу "Динамо" проти "Шахтаря" на НСК "Олімпійський", фанати киян закидали поле туалетним папером. Арбітру матчу навіть довелося зупинити через це гру, щоб прибрати поле.

Про відповідний флешмоб у їх виконанні фанати повідомили заздалегідь. У такий спосіб вони висловили протест проти суперечливих рішень Федерації футболу України. Окрім того, вони розмістили й відповідний банер з написом "Підітріться своїм регламентом".

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Відео моменту кидання туалетного паперу на поле під час матчу "Динамо" – "Шахтар"

Також на трибунах також був розміщений банер з написом "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Банер на матчі "Динамо" – "Шахтар" (фото: Максим Кицюк)

Читайте також: Замах на активістку Гандзюк: поліція затримала підозрюваного у злочині

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону, а також активістка погодилась співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні нападу на неї.

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Теги: Новини України Новини Києва Шахтар Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини спорту УПЛ Динамо
Джерело: 24 Канал
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