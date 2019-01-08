Фатальна швидкість авто Зайцевої: автоекспертизу визнали належним доказом у справі страшної ДТП

На черговому засіданні у справі смертельної харківської ДТП адвокати обвинуваченої Олени Зайцевої вимагали визнати автотехнічну експертизу неприпустимим доказом. Однак Київський райсуд міста відмовився це робити.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

Читайте також: Слідство хоче закрити автошколу, у якій навчалася Зайцева

24 канал писав, що результати експертизи долучили до засідання суду 20 грудня. Відповідно до її результатів, Зайцева рухалася зі швидкістю 106 кілометрів за годину. Саму ж експертизу провели у Дніпровському науково-дослідному інституті судових експертиз за заявою адвоката Дронова – Сергія Перепелиці.

Натомість своє клопотання захисники Зайцевої мотивували тим, що експерти інституту не мали спеціальних знань і допуску до проведення таких досліджень. Окрім того, на думку адвокатів, було порушено порядок призначення і проведення експертизи.

За свого боку, прокурор заявив клопотання про визнання цієї ж експертизи неналежним доказом. Він назвав змонтованим відеозапис, який аналізували під час її проведення.

Суддя відхилив клопотання прокурора й адвокатів Зайцевої і заявив, що оцінить експертизу як належний доказ під час ухвалення рішення. Наступне засідання у справі призначено на 15 січня.

До слова, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.

Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.