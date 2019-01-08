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      Фатальна швидкість авто Зайцевої: автоекспертизу визнали належним доказом у справі страшної ДТП

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      Автоекспертизу визнали належним доказом проти Зайцевої у справі Харківської ДТП
      Автоекспертизу визнали належним доказом проти Зайцевої у справі Харківської ДТП / Фото з відкритих джерел

      На черговому засіданні у справі смертельної харківської ДТП адвокати обвинуваченої Олени Зайцевої вимагали визнати автотехнічну експертизу неприпустимим доказом. Однак Київський райсуд міста відмовився це робити.

      Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

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      24 канал писав, що результати експертизи долучили до засідання суду 20 грудня. Відповідно до її результатів, Зайцева рухалася зі швидкістю 106 кілометрів за годину. Саму ж експертизу провели у Дніпровському науково-дослідному інституті судових експертиз за заявою адвоката Дронова – Сергія Перепелиці.

      Натомість своє клопотання захисники Зайцевої мотивували тим, що експерти інституту не мали спеціальних знань і допуску до проведення таких досліджень. Окрім того, на думку адвокатів, було порушено порядок призначення і проведення експертизи.

      За свого боку, прокурор заявив клопотання про визнання цієї ж експертизи неналежним доказом. Він назвав змонтованим відеозапис, який аналізували під час її проведення.

      Суддя відхилив клопотання прокурора й адвокатів Зайцевої і заявив, що оцінить експертизу як належний доказ під час ухвалення рішення. Наступне засідання у справі призначено на 15 січня.

      До слова, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.

      Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ХАРКОВІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова ДТП у Харкові Судді Авто
      Джерело: 24 Канал
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