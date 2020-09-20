У ФБР почали розслідування щодо спроби отруєння Трампа
Співробітники ФБР почали розслідування щодо отримання поштовою установою уряду пакунку зі смертельною отрутою – рицином. Вона була адресована президенту США Дональду Трампу.
До розслідування також були залучені Секретна служба США і Поштова інспекційна служба. Про це повідомили у пресслужбі ФБР.
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Згідно з повідомленням Федерального бюро розслідувань, наразі немає жодної загрози для громадської безпеки.
Пошту на адресу Трампа перевіряли та сортували поза резиденцією президента. Після виявлення підозрілої посилки було проведено 2 тести, які підтвердили вміст у ній рицину.
Що таке рицин і як він впливає на людину?Рицин – це високотоксична речовина, яку зазвичай використовують терористи. Отрута може мати вигляд порошку, гранул, пару чи кислоти.
При потраплянні в організм рицин викликає нудоту і внутрішню кровотечу шлунку та кишечника. Зрештою, в людини відмовляє печінка, селезінка та нирки. Отруєний помирає в результаті колапсу системи кровообігу.
Що відомо про спробу отруєння Трампа
- Невідомі надіслали президенту США Дональду Трампу пакунок, в якому була смертельна отрута рицин. Правоохоронцям вдалось вчасно перехопити його.
- Інформацію про пакунок з отрутою для Трампа повідомило американське видання CNN.
- Телеканал уточнив, що пакунок перехопили співробітники правоохоронних органів, коли той проходив попередню перевірку.
- Видання The New York Times повідомило, що спецслужби перехопили не пакунок, а конверт з листом.