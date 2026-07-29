"Треба давати свободу молодим лідерам": Федоров пояснив конфлікт Міноборони з Генштабом

Офіційною причиною звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони став нібито його конфлікт з ексголовнокомандувачем Олександром Сирським. Однак, на думку самого посадовця, справжні причини були іншими.

В інтерв'ю "Українській правді" Федоров сказав, що особистого конфлікту з колишнім головнокомандувачем у нього не було. Йшлося радше про різне бачення війни та її ведення.

Чи був конфлікт між Міноборони і Генштабом?

Федоров пояснив, що ще до призначення на посаду представив президенту свою візію війни, над якою працював із 2023 року та постійно її вдосконалював. Згодом цю концепцію він презентував головнокомандувачу та начальнику Генштабу.

За словами ексміністра, між Міноборони та Генштабом виникли інституційні розбіжності щодо реалізації цього бачення, а також відмінності в підходах до управління.

Він зазначив, що вважав за необхідне давати більше свободи молодим лідерам, швидше ухвалювати рішення та завершувати вже розпочаті реформи.

Водночас Федоров наголосив, що Міністерство оборони не блокувало жодного рішення Генштабу чи головнокомандувача. Це була його принципова позиція як міністра оборони – попри розбіжності в поглядах не перешкоджати роботі армії, яка воює цілодобово і має залишатися максимально ефективною, навіть якщо він не погоджувався з деякими рішеннями.

Реагуючи на слова Зеленського про те, що міністр оборони та головнокомандувач нібито не спілкувалися без його участі, Федоров сказав, що не може цього коментувати.

Водночас він запевнив, що вони з Сирським регулярно проводили робочі зустрічі, наради й телефонні розмови, зокрема й без президента.

Як Федоров пояснив причину свого звільнення?

В інтерв'ю Федоров заявив, що не вважає конфлікт із Генштабом причиною свого звільнення. На його думку, справжні причини були іншими.

За словами експосадовця, після початку реформ у Міністерстві оборони, зокрема у сфері закупівель і тендерів, на нього та його команду почав посилюватися тиск. Він пояснив, що реформи зачепили інтереси багатьох людей.

Через це, як стверджує Федоров, проти нього розгорнули інформаційну кампанію, а правоохоронні органи почали цікавитися членами його команди. Федоров також розповів, що ще у квітні попереджав президента про можливі звинувачення на свою адресу та просив перевіряти їх безпосередньо з ним.