Михайло Федоров розкрив схеми корупції в закупівлях та розповів про заощадження через тендери

Після відставки Михайло Федоров виступив із низкою заяв. Він розповів про радикальні зміни у системі оборонних закупівель, боротьбу з корупційними схемами всередині відомств та впровадження відкритих тендерів.

Як повідомив під час брифінгу Михайло Федоров, всі ці дії дозволили зберегти сотні мільйонів доларів державних коштів. За словами урядовця, першим кроком після його приходу стала повна зміна системи закупівель на основі аналізу даних.

Що сказав Федоров про корупцію у закупівлях?

Раніше Генеральний штаб самостійно визначав перелік компаній для закупівлі виробів. Нова система передбачає вибір серед топкомпаній за рейтингом. Зокрема, на Brave1 Market у кожній категорії обирається топ-10 виробників, у яких закуповують 80% дронів для покращення якості на фронті, а решта 20% реалізується через відкриті тендери.

Михайло Федоров навів приклад успішного запуску відкритих тендерів на закупівлю снарядів калібру 155 мм дальньої дії. Завдяки конкуренції вдалося знизити ціну на тисячу доларів на кожному снаряді.

Було 35 компаній перевізників, була одна відома компанія, в якої нещодавно були обшуки. Вони думали, що зможуть якось ще домовитися, що щось зміниться, не вдасться тендер. А потім все-таки зрозуміли, що тендер буде. Доєдналися шостою компанією і знизили тисячу доларів на кожному снаряді. Це приклад, як працюють тендери,

– наголосив Федоров.

Загалом на тендері щодо артилерії держава зекономила понад 100 мільйонів доларів. Федоров додав, що довелося зупинити велику кількість прямих контрактів з іноземними та українськими компаніями, які підписувалися в обхід прозорих процедур.

Зокрема, було ухвалено рішення відмовитися від закупівлі коротких 155-мм снарядів, оскільки на фронті наразі є їхній профіцит, і перенаправити кошти партнерів на дальні контракти.

Федоров також відверто розповів про викриття корупціонерів всередині департаментів, які працювали в інтересах приватних компаній та залучали правоохоронців для тиску:

Були начальниці департаментів, які призначені компаніями. Вони зі співробітниками певних правоохоронних органів приходять на наради. Я коли дізнався, чому ти, начальник департаменту, запрошуєш сюди правоохоронця на нараду по снарядах, або, наприклад, по релокації підприємств, я був здивований. Ми почали їх звільняти,

– сказав Федоров.

Окрім цього, вдалося викрити спробу підписання прямого контракту з компанією ПЕК, яка мала маржинальність у 200 – 300% та пов'язана з відомою особою, що перебуває за межами України. Після дискусій з Генштабом цю компанію усунули від закупівель. За фактом витоку інформації провели службове розслідування та перевірку на поліграфі, за результатами яких винних посадовців було понижено у званні.