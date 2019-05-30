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      Femen на чолі з українкою влаштували акцію протесту біля Лувру: фото та відео

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      Femen на чолі з українкою влаштували акцію протесту біля Лувру
      Femen на чолі з українкою влаштували акцію протесту біля Лувру / Фото з Twitter Інни Шевченко

      У Франції біля палацу Пале-Рояль 60 представниць феміністського руху Femen провели акцію протесту. Активістки з оголеними грудьми впродовж 10 хвилин стояли на знаменитих колонах Бюрена.

      Метою акції було "віддати повагу" приблизно 60 жінкам, які були вбиті у Франції від початку року, пише Europe 1.

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      Активістки прибули до палацу Пале-Рояль о 11 годині ранку. Спочатку вони мовчали, а потім запалили димові шашки та вигукували: "Батьківщині байдуже на убитих жінок", "Зупини фемініцид!".

      акція феміністок франція
      Акція феміністок у Парижі//Фото: AFP/François Guillot

      Окрім того, на тілах активісток були написані імена вбитих у Франції жінок.

      Кожні два дні ми дізнаємося про нову жертву, а ми досі не бачимо очікуваних дій,
      – заявила українка Інна Шевченко, очільниця руху Femen.

      Що таке фемінізм? Фемінізм – це низка політичних, суспільних рухів та ідеологій, які поділяють спільну мету: визначити, встановити і досягти політичної, економічної, культурної, особистої та соціальної рівності жінок та чоловіків. Кінцевою метою фемінізму є усунення сексизму та подолання гендерної нерівності. Феміністкою/профеміністом є людина, яка обстоює або підтримує рівні з чоловічими права людини для жінок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Протести Новини Франції Гендерна рівність Жертви
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