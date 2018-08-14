Фернандо Алонсо йде з Формули-1
Дворазовий переможець Формули-1 іспанець Фернандо Алонсо вирішив піти з королівських автоперегонів. У наступному сезоні він не буде брати участь у Формулі-1.
Про це у вівторок, 14 серпня, заявив сам пілот команди McLaren.
Читайте також: З нового сезону в календарі Формули-1 з'явиться дві нові гонки
При цьому поки невідомо, де саме продовжить кар’єру Фернандо Алонсо. Також є ймовірність, що він повернеться у Формули-1 через сезон.
Нагадаємо, іспанець дебютував у Формулі-1 у 2001 році. Він виступав за команди Minardi, Renault, McLaren та Ferrari. Саме у складі Renault він двічі ставав чемпіоном у 2005 та 2006 роках. Зараз виступає за команду McLaren.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Порту" здобуло 24 перемогу у чемпіонаті11 квітня 2011 , 14:43
Федерер і Джоковіч пробилися до півфіналу Shanghai Masters12 жовтня 2012 , 19:08
Дайджест: Україна зіграє з Італією, Шевчук у збірній туру ЛЧ4 жовтня 2013 , 22:53
Анонс фіналу ЛЧ: Дербі Мадрида на землі Роналду для 400 мільйонів24 травня 2014 , 13:52