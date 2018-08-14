Фернандо Алонсо йде з Формули-1

Дворазовий переможець Формули-1 іспанець Фернандо Алонсо вирішив піти з королівських автоперегонів. У наступному сезоні він не буде брати участь у Формулі-1.

Про це у вівторок, 14 серпня, заявив сам пілот команди McLaren.

Читайте також: З нового сезону в календарі Формули-1 з'явиться дві нові гонки

При цьому поки невідомо, де саме продовжить кар’єру Фернандо Алонсо. Також є ймовірність, що він повернеться у Формули-1 через сезон.

Нагадаємо, іспанець дебютував у Формулі-1 у 2001 році. Він виступав за команди Minardi, Renault, McLaren та Ferrari. Саме у складі Renault він двічі ставав чемпіоном у 2005 та 2006 роках. Зараз виступає за команду McLaren.