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      Феросплавні заводи можуть зупинитися через подорожчання перевезень, – УкрФА

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      Феросплавні заводи можуть зупинитися через подорожчання перевезень, – УкрФА
      Феросплавні заводи можуть зупинитися через подорожчання перевезень, – УкрФА / Фото з відкритих джерел

      Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) допускає, що нові тарифи "Укрзалізниці" приведуть до зупинки частини заводів групи. Собівартість основної продукції може зрости на 40%.

      Про це "ГМК-Центру" повідомив Сергій Кудрявцев, виконавчий директор УкрФА.

      За розрахунками асоціації, для АТ "Нікопольський завод феросплавів" залізничні перевезення подорожчають на 8,4 мільйонів гривень з ПДВ в місяць, або більш ніж на 100 мільйонів гривень з ПДВ в рік.

      Зокрема, подорожчання залізничного тарифу на імпортну марганцеву сировину складе 25,5%, на місцеву марганцеву сировину (з МГЗК) – на 11,5%, на шлак і щебінь – в середньому на 14,7%.

      З огляду на, що марганцева сировина є основним стратегічним ресурсом для АТ НЗФ (річне споживання понад 2,2 тисячі т), такі зміни призведуть до погіршення економічного стану підприємства і його конкурентних позицій на світовому ринку феросплавів, і, цілком ймовірно, можуть стати причиною зупинки підприємства,
      – йдеться в заяві асоціації, що є в розпорядженні "ГМК-Центр".

      Зростання витрат для ще одного учасника УкрФА, АТ "Запорізький завод феросплавів", становитиме близько 3,5 мільйони гривень на місяць, уточнив виконавчий директор УкрФА.

      В асоціації підкреслюють, що "Укрзалізниця" не компенсує зростання тарифів їх зниженням для прибуткових напрямків, наприклад, перевезення феросплавів.

      "Крім того, вважаємо вкрай несправедливим розподіл груп товарів за тарифними класами таким чином, щоб подорожчання не торкнулося деяких груп товарів, які займають значну частку в загальному товарообігу, організованому через АТ« Укрзалізниця", – відзначають в УкрФА.

      Додамо приховані чинники – простої і несвоєчасну подачу вагонів, відсутність відповідальності за охорону вантажів з боку "УЗ", ремонт вагонів силами підприємств, прогони порожніх ешелонів – і отримаємо не менше 40% додаткових витрат за основним видом продукції", – зазначив Сергій Кудрявцев.

      Ще один фактор подорожчання виробництва феросплавів – це новий порядок розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, який вступить в силу з 1 січня 2019 року.

      За розрахунками УкрФА, підприємства групи повинні будуть доплатити за електроенергію більше 300 мільйонів гривень авансом з 27 грудня по 5 січня.

      "Ця передоплата рубає всі зарплатні проекти та інші поточні платежі по всій групі феросплавних підприємств. Раніше ми платили за електроенергію за фактом поставки, тепер доведеться внести передоплату за прогнозними показниками «Енергоринку». Звичайно, перший перехідний місяць буде найскладнішим", – коментує Сергій Кудрявцев.

      Він допускає, що нові умови роботи ринку електроенергії також могли бути одним з факторів підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення, яке планується на 1 лютого.

      В УкрФА входять: ВАТ "Нікопольський завод феросплавів", АТ "Запорізький завод феросплавів", ВАТ "Побузький феронікелевий комбінат", ТОВ "Краматорський феросплавний завод", АТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат", АТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат", ДП "УкрНТЦ« Енергосталь".

      Теги: Новини України Укрзалізниця хімічна промисловість
      Джерело: 24 Канал
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