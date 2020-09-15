Серед усіх потенційних кандидатів у мери Одеси найближчим до нинішнього міського голови Геннадія Труханова є екснардеп Дмитро Голубов, зазначив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

У виборчій кампанії, яку розпочато, одними з найбільш спекотних будуть вибори в Одесі. Про це заявив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко на своїй сторінці у Facebook. За словами експерта, основні політичні баталії в Одесі розгорнуться між ОПЗЖ і промерською партією "Довіряй ділам".



"Цей тиждень – вирішальний у визначенні кандидата на посаду мера міста від ОПЗЖ, де на цю роль претендують одразу четверо людей: екснардепи (Сергій) Ківалов і (Дмитро) Голубов, а також – чинні народні депутати (від "Опозиційної платформи – За життя") Тетяна Плачкова і Микола Скорик", – написав Фесенко.



Експерт зазначив, що серед усіх кандидатів найближчим до нинішнього мера Геннадія Труханова є Голубов, його настановленець у Суворовському районі.



"Особливо цікавим видається той факт, що 200 конструкцій в Одесі сьогодні віддали саме під Голубова, тоді як зазвичай жодна опозиційна партія не може повісити свій білборд без особистого дозволу Труханова, у якого безумовна політична монополія на ринку зовнішньої реклами в місті", – зазначив політолог.



Фесенко підкреслив, що це – "більш ніж конкретна" підтримка Голубова, щоб допомогти йому виграти кастинг в ОПЗЖ.



"Хід дійсно хороший: на відміну від суперників, Голубов – зрозумілий і здатний домовлятися персонаж, у всякому разі, для Труханова. А враховуючи, що основні політичні баталії в Одесі розгорнуться саме між ОПЗЖ і промерською партією "Довіряй ділам", то підтримка Голубова як опонента – це стратегічна частина кампанії чинного мера", – підсумував він.

Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

