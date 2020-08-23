У мережі з'явилась інформація, що очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав українців з Днем Прапора. Однак це виявилось жартом.

Ілон Маск нібито написав у твітері, що українці мають намір дістатися до Марса першими із синьо-жовтим прапором. Такий жарт опублікували на сторінці "Я люблю Київ" у фейсбуці.

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Під створеним твітом Маск ніби написав хештег "Слава Україні". Значна частина користувачів, зрозуміла, що привітання жартівливе, однак дехто обурився через поширення спільнотою фейків.

"А те, що Маск цього не постив, вас це бентежить? Аби щось написати", – коментували користувачі під постом.

Публікація зібрала близько 800 реакцій, 12 коментарів та 63 поширення.

Зверніть увагу! Щорічно 23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. У цей день, зазвичай, по всій країні відбуваються урочистості. Зокрема, українці вивішують державний стяг над своїми оселями.