Про підсумки форум та подальші амбітні проєкти на Чорнобильську тематику сайту 24 каналу розповіла кураторка та ідейна натхненниця заходу, співзасновниця CHRNBL APP, проєктів НELP Chornobyl та ARTEFACT Світлана Коршунова.

Пані Світлано, з чого почалась ваша зацікавленість темою Чорнобиля, що "увімкнулося" та змусило підіймати таке, досить не просте, питання?

В 2015-2017 роках дуже важливим стало питання медіаграмотності – тоді з’явилась величезна кількість фейків у інформаційному просторі країни. Ми на той час дуже багато працювали зі ЗМІ й прийшло розуміння того, як просто людину змусити думати і робити те, що потрібно тобі за допомогою рекламних та медійних кампаній. Ми бачили, як агресія Росії щодо України налаштовує людей проти нашої країни. Люди, які не мали іншої інформації використовували ту, яка їм доступна, що знаходиться на поверхні. Ми вирішили – треба діяти. Але якщо просто писати, то окремі повідомлення зникають, губляться в інформпросторі – люди їх не бачать і не чують.

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Окремо ми звернули увагу на міжнародні ЗМІ, які з радістю підхоплювали будь-які фейки про Україну, поширювали їх і навіть не задумувались – за кожною такою темою та публікацією – тисячі життів.

Тож ми поставили собі за мету звернутись до них, щоб нагадати, – такі інформаційні катастрофи вже були. І один із найпоказовіших прикладів – тема Чорнобиля, коли завдяки фейкам, перекрученій інформації та пропаганді весь світ ввели в оману. І тоді ми почали голосно говорити про те, що поруч з нами, людьми, які тут і зараз живуть, є Чорнобиль, що має інформаційну складову катастрофи не меншу за радіаційну – замовчування та пропаганда призвели до тисяч, мільйонів жертв у всьому світі.

Коли ми побачили симулярність, то зрозуміли – говорити треба. Вже! Так народився перший проєкт – ARTEFACT. Тоді ми закликали світ подивитись на проблему Чорнобиля і сказали: "Ми не зробили висновки. Нами можна маніпулювати, так само просто, як тоді – у 1986-му за рахунок керованих медіа". Так, сьогодні це відбувається вже з діджитальними медіа, а суть в тому, що люди не зробили висновки. Навіть сьогодні, на прикладі вакцинації проти коронавірусу, можна побачити, як просто зруйнувати економіку всієї держави, лише запустивши правильні інформаційні діджитальні кампанії.

Ось так Чорнобиль повернувся до мого життя. Коли вперше приїхали в Чорнобильську зону (посміхається), я сказала: "Ми ж не станемо тими людьми, які постійно говорять про Зону і працюють тут?". Але, як виявилось, тема надзвичайно широка, вона як космос – нескінченна. Для України – це основоположний національний міф, що знаходить відображення у всіх сторонах нашого життя. Яку тему не торкаємось – її можна пояснити на прикладі теми Чорнобиля.



"Чорнобиль – це тема, яка живе і активно розвивається"

"Чорнобиль – це не минуле…"

Давайте поговоримо про CHRNBL FORUM. Як від мистецьких проєктів та досить таки локальних обговорень прийшли до такого масштабу? Як вдалось втілити такий, досить амбітний, проєкт?

Ми працювали з темою Чорнобиля чотири роки. Звичайно, що назбиралось досить широке коло експертів. Кожне питання, щодо будь-якого аспекту – чи то новітніх технологій, чи то науки, чи соціальної сфери – ми вже мали контакти осіб, до яких можна звернутися за експертним фідбеком і отримати відповідь від того, хто вивчає питання зсередини. Звичайно, ми хотіли, щоб суспільство мало доступ до тієї інформації, до якої маємо доступ і ми. Саме експертний погляд дуже важливий у вивченні будь-яких питань.

Коли ти питаєш "як живуть ліквідатори" не в когось, а у самих ліквідаторів, коли ставиш питання "що з наукою у Чорнобилі?" не в когось збоку, а у самих науковців, тоді є можливість глибше зрозуміти проблематику та перспективи, до яких вони можуть зростати. Тому з’явилась ідея форуму.

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Але спочатку з’явилась ідея створити єдине джерело інформації, в якому була б вся правдива історія про Чорнобиль. В інтернеті такого ресурсу ми просто не знайшли, а нам було важливо ділитись інформацією з міжнародними партнерами, тож виникла ідея і було створено додаток CHRNBL APP.

Таким чином ми сказали: Чорнобиль – це не минуле. Чорнобиль – це тема, яка живе і активно розвивається. Так, ми постійно знаходимо новини про Чорнобиль і оновлюємо додаток. Проєкти Чорнобиля активно діють – наука, туризм, біосферний заповідник, культурні проєкти, які відбуваються по всьому світу. Так на базі додатка ми зібрали експертне коло, що формує інформаційний хаб Чорнобиля. І будь-яка людина в світі може знаходити актуальну і правдиву інформацію на цю тему, оскільки додаток створено одразу двома мовами – українською та англійською.

Ідея CHRNBL FORUM у тому і полягала – за допомогою сучасних технологій зібрати експертів разом і обговорити проблематику Чорнобиля. З різних поглядів і в різних галузях.

"Не варто боятись радіації…"

Форум відбувся, експерти зустрілись та поговорили. Але нові фейки та міфи з’являються знову і знову – як ви та команда плануєте далі боротись, куди рухатись? Які плани в просуванні теми в медіа?

Привертаючи увагу суспільства до тематики Чорнобиля і до медіа грамотності, ми говоримо про те, що боротись потрібно з самого початку.

Так ми розробили "Уроки Чорнобиля", які мають на меті, щоб фейки не "ходили за нами" ще зі школи та навчальних закладів, і щоб вчителі мали доступ до правдивої інформації та могли передавати її учням. Ми розробили додаток, який спростовує міфи та фейки (створено окремий розділ в додатку). Також зустрілись з науковцями та розроблятимемо окремий проєкт, що говоритиме з наукового погляду, – не варто боятись радіації, а варто бути обережними. І є дуже велика кількість культурних проєктів, які кажуть – ті міфи, що створені радянським минулим, не зовсім відповідають правді і тепер, бувши українцями і розбудовуючи власну державу, ми просто мусимо поглянути на проблему, яка стояла навіть в основі формування держави Україна.



Уроки Чорнобиля безцінні

Пані Світлано, розкажіть, що в рамках форуму CHRNBL – однозначно вдалось, чим пишаєтесь? І що ще плануєте, до чого прагнутимете далі?

В рамках форуму вдалося створити кваліфіковану експертну дискусію на головні теми, що стосуються Чорнобиля, а на базі цих дискусій – розробити загальну стратегію подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – в абсолютно різних напрямках. Як в культурній галузі, в роботі з культурною спадщиною, в наукових проєктах, у медіа грамотності та в новітніх технологіях і навіть щодо соціальної допомоги ліквідаторам.

По кожному з напрямів наша МГО "Європейський інститут Чорнобиля" створює стратегію, за якою ми рухатимемось впродовж наступних 7 – 10 років. Це не просто "аби поговорити". В кожному напрямі обов’язково реалізовуватимемо проєкти, котрі допоможуть змінити ситуацію. Ми маємо великі проблеми з соціальним забезпеченням ліквідаторів та постраждалих, маємо величезну проблему з медіаграмотністю та зі збереженням культурної спадщини, що залишилась на території Чорнобильської зони.

Ми маємо дуже великий виклик з переосмисленням цієї трагедії в культурному минулому нашої нації. За цими напрямками розроблятимемо проєкти, з залученням міжнародних експертів та тих експертів, що брали участь у CHRNBL FORUM, зокрема, – задля покращення ситуації.

"Хто, як не ми!"

Ви безпосередньо в тематиці, що стосується Чорнобильської трагедії та Зони відчуження, вже досить давно. Яка інформація на форумі вас вразила найбільше? Що нового почули?

Мене дуже здивувала розповідь ліквідаторів, які сказали, що протягом 35 років вони добиваються своїх пільг в ході судових слухань, коли люди, які є Героями України кажуть: "Наша основна зброя – соціальний протест".

Мені здається, тут навіть не можна казати про державу, яка в чомусь "винувата" – тут треба розуміти відповідальність суспільства в ставленні до власних героїв. Це одразу і про те, яке ставлення до себе ми дозволяємо, як дозволяємо з собою поводитись. Це відповідальність кожного з нас, і ми повинні це змінювати.

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Що далі – CHRNBL FORUM 2? Які наступні плани, амбіції?

Найближчим часом презентуємо стратегію розвитку Європейського Інституту Чорнобиля на базі результатів, що ми досягли в процесі обговорення. Визначимо цілі та завдання на наступні 2 роки – і далі працюватимемо (посміхається). Поглиблюватимемо підняті теми та залучатимемо нових експертів – державних, культурних та наукових, щоб ті питання, що ми підіймали – змінювалися. Бо хто, як не ми, може це змінити?

Автори: Мар'я Гриневич та Ліна Бортновська, спеціально для 24 каналу