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Фігурант журналістського розслідування звільнився з ГПУ і тепер працює в НАЗК

19:22, 19 грудня 1848 Читать новость на русском
Олександр Амплеєв працює в НАЗК
Олександр Амплеєв працює в НАЗК / 24 Канал

Фігурант розслідування програми "Схеми" Олександр Амплеєв звільнився з Генеральної прокуратури і вже понад півроку працює в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про це у відповідь на запит редакції повідомили в НАЗК.

У квітні 2017 року Олександра Амплеєва призначили на посаду головного спеціаліста Сектору запобігання та виявлення корупції в НАЗК апарату Національного агентства, йдеться у відповіді на запит.

А у липні 2017 року, відповідно до листа відомства, Амплеєва перевели на посаду головного спеціаліста першого відділу Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя, де він і працює донині.

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Олександр Амплеєв був фігурантом розслідування "Мамині прокурори" програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Журналісти показали, як він їздив на роботу на автомобілі Toyota Camry, вранці виїжджаючи з двору котеджу, розташованого в селі під Києвом. При цьому у декларації тоді ще прокурора ​за останні три роки – суцільні прочерки: ні квартир, ні будинків, ні машин.

Як з’ясували "Схеми", будинком із 2007 року володіє дружина прокурора Амплеєва Тетяна. Її у своїх деклараціях в розділі «родина» прокурор не вказував. Каже, що певний час був розлучений, а потім вирішив удруге одружитись із матір’ю своїх дітей. У 2015 році, за словами прокурора, він проживав у свого брата й ніяких витрат не ніс.

Машина, на якій їздить Амплеєв, за словами прокурора, належить його бабусі. 91-річна жінка прописана в Жашкові.

Після публікації цього відео генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що стосовно прокурора Амплеєва вже розпочалась службова перевірка. Якщо за її результатами виявиться, що спосіб життя прокурора не відповідає його офіційним статкам, прокурора можуть звільнити. Про результати перевірки генпрокурор не повідомляв.

Теги: Новини України Корупція Розслідування Новини політики ГПУ НАЗК
Джерело: 24 Канал
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