Якби долар був по 27 гривень: у Нацбанку пояснили наслідки фіксованого курсу

Якби у 2019 році курс долара в Україні зафіксували на рівні 27 гривень, то економіка України зростала б швидше, однак вищою була б й інфляція.

НБУ проаналізував вплив курсу валют на економіку у своїй економічній моделі, повідомили у пресслужбі Нацбанку.

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У разі зафіксованого курсу рівень інфляції був би набагато вищим протягом минулого та 2020 року, однак темпи економічного зростання пришвидшилися б.

Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше.



У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

У Нацбанку запевняють, що за такого сценарію реальний ВВП зростав би швидше, але лише на 0,1 відсоткового пункта та 0,3 відсоткового пункта у 2019 та 2020 роках через тимчасові переваги для експортного сектору.

Однак переваги для зростання швидко б вичерпалися, а в довгостроковому періоді економіка зазнала б втрат,

– додали у пресслужбі.

Через вищу інфляцію Нацбанк не зміг би знизити розмір облікової ставки. Це означає, що у 2020 році кредити для населення та бізнесу не дешевшали б.

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Чи відповідає курс гривні рівню економіки

Наразі курс гривні відповідає стану української економіки, а політика НБУ з 2015 року більше не спрямовується на фіксацію курсу валют. Натомість Нацбанк ставить за ціль досягнення певного рівня інфляції.

Довідка. Станом на 7 лютого 2020 року офіційний курс долара на рівні 24,58 гривні за долар. Наприкінці грудня 2019 року долар в Україні коштував 23,2 гривні.

Що відбувається з курсом валют

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

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Зміцнення пояснюють так:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

Однак вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У НБУ пояснювали, що курс гривні на початок 2020 року почав падати через сезонні фактори. На початку року імпорт переважає над експортом.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу