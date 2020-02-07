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      Якби долар був по 27 гривень: у Нацбанку пояснили наслідки фіксованого курсу

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      У Нацбанку пояснили наслідки фіксованого курсу / apostrophe.ua

      Якби у 2019 році курс долара в Україні зафіксували на рівні 27 гривень, то економіка України зростала б швидше, однак вищою була б й інфляція.

      НБУ проаналізував вплив курсу валют на економіку у своїй економічній моделі, повідомили у пресслужбі Нацбанку.

      Зверніть увагу: Які наслідки зміцнення гривні: пояснення НБУ

      У разі зафіксованого курсу рівень інфляції був би набагато вищим протягом минулого та 2020 року, однак темпи економічного зростання пришвидшилися б.

      Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше.

      У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

      У Нацбанку запевняють, що за такого сценарію реальний ВВП зростав би швидше, але лише на 0,1 відсоткового пункта та 0,3 відсоткового пункта у 2019 та 2020 роках через тимчасові переваги для експортного сектору.

      Однак переваги для зростання швидко б вичерпалися, а в довгостроковому періоді економіка зазнала б втрат,
      – додали у пресслужбі.

      Через вищу інфляцію Нацбанк не зміг би знизити розмір облікової ставки. Це означає, що у 2020 році кредити для населення та бізнесу не дешевшали б.

      До теми: Облікову ставку знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців

      Чи відповідає курс гривні рівню економіки

      Наразі курс гривні відповідає стану української економіки, а політика НБУ з 2015 року більше не спрямовується на фіксацію курсу валют. Натомість Нацбанк ставить за ціль досягнення певного рівня інфляції.

      Довідка. Станом на 7 лютого 2020 року офіційний курс долара на рівні 24,58 гривні за долар. Наприкінці грудня 2019 року долар в Україні коштував 23,2 гривні.

      Що відбувається з курсом валют

      Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      Важливо: НБУ продав понад 143 мільйони доларів з валютних резервів: що це означає

      Зміцнення пояснюють так:

      • зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високим врожаєм зернових;
      • низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      Однак вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У НБУ пояснювали, що курс гривні на початок 2020 року почав падати через сезонні фактори. На початку року імпорт переважає над експортом.

      Цікаво: Долар має коштувати 10 гривень, – дослідження The Economist

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Курси валют Долар-Гривня Долар Інфляція НБУ
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