Патріарха Філарета госпіталізували через погіршення стану здоров'я

У 97-річного Філарета погіршився стан здоров'я. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату опинився в одній з лікарень Києва.

Про це повідомили 9 березня на фейсбук-сторінці УПЦ Київського Патріархату.

У якому стані Філарет?

Як повідомили у церкві, Святійшого патріарха Філарета госпіталізували у Києві через погіршення стану здоров'я. Наразі йому 97 років.

В УПЦ КП запевнили, що патріарх перебуває під наглядом лікарів. Вони надають йому необхідну допомогу.

"Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров'я і одужання Святійшого Патріарха Філарета", – додали в церкві.

Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року на Донеччині. Освіту здобув у Московській духовній академії, а з 1962 року став єпископом. У 1992 році ініціював створення УПЦ Київського патріархату, яку очолив за три роки.

