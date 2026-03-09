Патріарха Філарета госпіталізували через погіршення стану здоров'я
- Патріарха Філарета госпіталізували у Києві через погіршення стану здоров'я, йому 97 років.
- УПЦ Київського Патріархату закликає до молитви за його здоров'я, зазначивши, що він перебуває під наглядом лікарів.
У 97-річного Філарета погіршився стан здоров'я. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату опинився в одній з лікарень Києва.
Про це повідомили 9 березня на фейсбук-сторінці УПЦ Київського Патріархату.
У якому стані Філарет?
Як повідомили у церкві, Святійшого патріарха Філарета госпіталізували у Києві через погіршення стану здоров'я. Наразі йому 97 років.
В УПЦ КП запевнили, що патріарх перебуває під наглядом лікарів. Вони надають йому необхідну допомогу.
"Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров'я і одужання Святійшого Патріарха Філарета", – додали в церкві.
Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року на Донеччині. Освіту здобув у Московській духовній академії, а з 1962 року став єпископом. У 1992 році ініціював створення УПЦ Київського патріархату, яку очолив за три роки.
Останні новини про патріарха УПЦ КП
Православна церква України у серпні 2025 року закликала молитися за здоров'я Філарета через нібито погіршення його самопочуття. Тоді в УПЦ КП повідомили, що він проходить планове обстеження та лікування.
Потім повідомлялось, що патріарх Філарет заповів, щоб його відспівували архієреї саме Української православної церкви Київського патріархату.