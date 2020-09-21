Почесний патріарх ПЦУ Філарет написав відкритого листа на підтримку несправедливо засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа. Він передав слова підтримки українському воїну, а також звернувся до Папи Римського Франциска з проханням про допомогу.

Відкритий лист почесного патріарха Філарета у фейсбуці публікує його пресслужба.

Цікаво В Італії показали фільм про нацгвардійця Марківа: відео

Ви ще молодий чоловік, але вже є зразком справжнього свідомого українця. Живучи довгий час в Італії, ви не перестали любити свою Батьківщину й, коли в неї трапилася біда, не роздумуючи повернулися, щоб боротися за її Незалежність і майбутнє,

– звернувся до Марківа Філарет.

Він підкреслив, що Україна, як і більшість демократичного світу, усвідомлює, що Віталій Марків став жертвою примітивної помсти Росії. Це відбулося внаслідок української боротьби за Незалежність від російських окупантів.

"Ми сподіваємося, що апеляційний суд Мілану, отримавши нові докази від вашого захисту, українських адвокатів, встановить справедливість і визнає вашу невинуватість", – зазначив почесний патріарх ПЦУ.

Він також наголосив, що коли Віталій Марків зі зброєю в руках захищав від агресора всю Україну, то тепер обов'язком усієї України є стати на захист нацгвардійця від несправедливого обвинувачення.

Архієрей подякував усім, хто працює над тим, аби звільнити Марківа, зокрема глави МВС Арсена Авакова й МЗС. Також він закликав українців, що живуть в Італії, долучатися до міжнародної акції Free Markiv.

Звертаюся до його святості, Папи Римського Франциска, міжнародної і правозахисної громадськості, звернути увагу на цю ситуацію і клопотатися перед урядом Італії про незаангажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа,

– закликав Філарет.

Справа Віталія Марківа: що відомо