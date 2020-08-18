На сході Філіппін, у регіоні Самар, зафіксували землетрус магнітудою 6,6. У прибережному районі стихія спричинила руйнування.

Сильний землетрус завдав 18 серпня регіону Самар у Філіппінах потужних руйнувань, повідомляє News18.

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Європейський середземноморський сейсмологічний центр заявив про магнітуду 6,6.

Осередок землетрусу залягав у морі на глибині 30 кілометрів. Стихія пошкодила будинки та майно в прибережному районі.

На щастя, землетрус не створив загрозу цунамі, однак зберігається ризик повторних підземних поштовхів.

Що кажуть очевидці землетрусу

Місцеві жителі міста Катайнган заявляють, що це був найсильніший землетрус у районі за останній час. Меблі й речі в будинках тряслися й падали, на стінах з’являлися тріщини, деякі з них руйнувалися.

Наразі інформації про жертв немає.

Зверніть увагу! Філіппіни з населенням 107 мільйонів людей розташовані на "вогняному кільці" – поясі вулканів, які оточують Тихий океан, який схильний до землетрусів.

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У Філіппінах стався землетрус: дивіться карту