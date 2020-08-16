У західній частині Грузії вночі 16 серпня стався землетрус магнітудою 3,2. Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Епіцентр був за 165 кілометрів від Тбілісі

Епіцентр землетрусу був за 165 кілометрів від столиці країни Тбілісі. Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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Осередок поштовхів був на глибині 11 кілометрів. Неподалік – всього на відстані кілометра розташоване місто Ткібулі.

Грузія вже не вперше трусить влітку 2020 року

Зазначимо, що це вже не вперше Грузію трусить влітку 2020 року. 12 серпня підземні поштовхи відчули у регіоні Шида-Картлі, за 63 кілометри від Тбілісі. Магнітуда землетрусу склала 3,5 бала. Епіцентр землетрусу був на глибині 5 кілометрів. Через пів години стався повторний поштовх – на цьому ж місці, проте він був дещо слабшим – 3,2 бала.

Ще за місяць до цього – 12 липня трусило теж Шида-Картлі. Тоді землетрус оцінили у 4,2 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр поштовхів був за 21 кілометр від міста Карелі. Руйнувань та постраждалих не було.

Дивіться на карті, де розташоване місто Ткібулі: