Фільм "Гідра" про масштабну світову спецоперацію за участю СБУ: дивіться на 24 каналі

Фільм "Гідра" розповідає про одну з найбільш успішних у світі операцій з ліквідації транснаціонального наркокартелю, до якої були залучені 11 спецслужб, сотні людей та десятки країн.

Цей фільм про реальну історію – спецоперацію Служби безпеки України у співпраці з іншими країнами. Одним із тих, хто розробляв та реалізовував спецоперацію, був генерал-лейтенант Володимир Тимошенко.

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Про що йдеться у фільмі?

У фільмі розповідається, як у результаті злагоджених дій спецслужбовців було ліквідовано міжнародний наркокартель, що виготовляв синтетичний наркотик "екстазі", сировина для якого вироблялась на Черкаському заводі "Хімреактив". З України сировина через Польщу, Чехію, Німеччину та Бельгію потрапляла до Голландії, звідки вже готовий наркотик розповсюджувався по всьому світу.

Коли і де можна подивитися фільм "Гідра":

Кінострічка "Гідра" вже декілька місяців йде в прокаті в США, проте в Україні прокат фільму заплановано на осінь 2019 року. 24 канал теж покаже цей документальний фільм – дивіться в неділю, 13 жовтня, о 19:30.

Цікаво, що режисером фільму став Рам Девініні. Стрічку створено міжнародним продюсерським центром "Фор-пост" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Анонс документального фільму "Гідра":