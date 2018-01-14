Фільм "Кіборги" показали військовослужбовцям у зоні АТО: відео
20:41, 14 січня 884 Читать новость на русском
"Кіборги" в зоні АТО: на Донбасі продемонстрували українську кінострічку про захисників Донецького аеропорту нинішнім військовослужбовцям.
14 січня в зоні АТО відбулися два покази кінострічки. У Слов'янську та Костянтинівці "Кіборгів" подивилися бійці 25, 95 та 79 бригад Збройних Сил. Щоразу історію про героїчний захист Донецького аеропорту сприймали із захопленням та оплесками.
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На показі був присутній режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв. Кіносеанс на передовій бійцям влаштували волонтери благодійного фонду "Повернись живим".
"В самому аеропорту ми не були, але якісь моменти ( з фільму, – ред.) пам'ятаються", – прокоментував військовослужбовець ЗСУ.
Джерело: 24 Канал
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