Модель XL 8 випуск: як минув грандіозний фінал шоу

Восьмий та фінальний випуск "Модель XL" вийшов на каналі "1+1" 19 грудня. У фіналі шоу "Модель XL" визначили переможницю – українську модель plus-size, яку чекає яскраве майбутнє.

Серед безлічі пишних красунь до реаліті-шоу "Модель XL" потрапили найяскравіші дівчата – реальні жінки нереальної краси. Вони долатимуть свої страхи та комплекси, пройдуть непрості випробування, вчитимуться любити своє тіло, щоб стати головною моделлю XL в Україні.

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Із 30 обраних моделей на кастингу в омріяний проект пройшли лише 10 учасниць, які оселилися в "модельному" будинку і отримали омріяний квиток у світ високої моди. У фіналі за перемогу змагалися три красуні – Марія Павлюк, Ріма Пенджієва та Олеся Прит.

Фінал "Модель XL" 8 випуск дивитися онлайн (відео завантажиться пізніше)

Фотосесія для журналу Cosmopolitan

Одне з найважчих випробувань, яке очікувало трьох красунь-учасниць, це стала фотосесія для українського глянцю "Cosmopolitan". Саме після оголошення переможниці проекту, одна з учасниць справді прикрасить обкладинку видання. Що цікаво, пишнотіла модель вперше стане обличчям цього видання.

Перше, що повинні були зробити моделі, це з першої спроби записати на камеру свою відеовізитівку. Всім дівчатам було надзвичайно важко, адже їхню роботу на знімальному майданчику оцінювала головний редактор видання Олександра.

Згодом настала і сама фотозйомка, де з Рімою, Марією та Олесею перед камерою також працювали троє звабливих чоловіків-моделей. Суддя Тетяна Мацкевич постійно підбадьорувала фіналісток.

Кастинги у популярних модельних роботодавців

За настановою одного із суддів – Андре Тана – дівчата відправились до кількох роботодавців, адреси яких вони попередньо отримали, щоб показати свої портфоліо та пройти декілька кастингів. Близько 6 кастингів, близько 2 години роботи на кожному кастингу неабияк схвилювали дівчат.

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Незважаючи на абсолютне незнання міста Києва та обмеженість в часі, моделі ледь встигали на доленосні кастинги. Саме роботодавці повинні були дати дівчатам найбільшу кількість позитивних відгуків для визначення переможця проекту.

Дефіле на показі Андре Тана

В рамках "Ukrainan fashion week" дівчата мали змогу вийти у семи спеціальних образах для plus-size моделей, щоб представити колекцію Андре Тана. Суперфіналістки дуже хвилювались, але на допомогу до них також приїхали екс-учасниці проекту: Аліса Дубровська, Вікторія Щєлко, Ольга Євса та Ірина Демчук.

Судді повинні були оцінити дебютне дефіле фіналісток на великому подіумі. Але таке завдання було досить важким. Посеред "стандартних" моделей, пишнотілі красуні вперше повинні були представити перед зірковою публікою свої найкращі якості та всю красу і досвід на проекті.



Марія Павлюк на показі Андре Тана

Показ відбувся у досить незвичному місці – в КМДА. Всі моделі традиційно перед показом провели репетицію, де відпрацювали свій вихід на подіум. За задумом Андре Тана, пишнотілі моделі повинні були останніми закривати показ колекції одягу.



Ріма Пенджієва на показі Андре Тана

Українському дизайнеру сподобались старання дівчат, який після репетиції їм відразу показав вишукані сукні, пошиті в одиничних екземплярах.



Олеся Прит на показі Андре Тана

Андре Тан для свого показу вирішив зробити дуже оригінальні запрошення-пропуски на революційний показ, – це біометричні паспорти. А все для того, щоб гості події відчули, що вони стали учасниками нового рівня модельного шоу-бізнесу, який входить у єврозону.

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Нове шоу "Модель XL" покликане розвіяти уявлення про стандарти краси, показавши Україні чарівних жінок із пишними формами. А визначатиме їхню долю зіркове журі: ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма та відома у світі латвійська модель plus-size Тетяна Мацкевич.

Переможниця проекту "Модель XL" стане першою українською моделлю plus-size, яка прикрасить обкладинку глянцевого журналу в нашій країні. Дівчина з пишними формами, яка виявиться кращою у проекті, стане обличчям колекції Андре Тана "A.Tan +" і героїнею номера журналу Cosmopolitan.

Моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. Новий проект "Модель XL" покликаний розвінчати міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.