Деякі компанії намагаються закрити очі на жахливу війну, яку Росія розпочала в Україні, та продовжують роботу на токсичній території. Увесь світ засуджує подібні рішення, але бажання заробити для декого важливіше, аніш дотримання будь-яких правил людяності.

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Завод Nokian Tyres у Росії працюватиме

Фінський виробник шин Nokian Tyres вирішив не закривати свій завод у Росії. Компанія продовжує виготовляти шини для легкових автівок агресорів, "стурбовано" переконуючи, що турбується про українських працівників. Підтримку російського тероризму Nokian Tyres навіть спробували "залагодити" пожертвою в ЮНІСЕФ.

Nokian Tyres шоковано стежить за ситуацією в Україні, і ми сподіваємося на швидке дипломатичне вирішення цієї трагедії,

– йдеться у заяві компанії.

Незабаром компанія відчує на собі великий тиск громадськості, адже співпраця з агресором у сучасному світі не вітається. Заробіток грошей на крові теж має свою ціну.

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