Через загрозу безпілотників: Фінляндія обмежувала рух у Фінській затоці

Фінляндія тимчасово обмежила рух морем і повітряними шляхами у східній частині Фінської затоки. До такого рішення в країні прийшли через загрозу дронів.

Про це інформує національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

Що відомо про обмеження руху у Фінській затоці?

У Міноборони Фінляндії повідомили, що обмеження на рух суден діяли з 05:45 до близько 09:00. Одночасно військові тимчасово закрили й частину повітряного простору.

За словами оборонного відомства, такі заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист цивільного населення та забезпечення можливості перехоплення безпілотників.

Водночас жоден дрон не порушив повітряний простір Фінляндії. Як повідомляє Fintraffic, для судноплавства тимчасово закрили акваторію поблизу міста Котки.

Крім того, країна посилила систему протиповітряної оборони: жителі південного сходу могли чути польоти винищувачів, які патрулювали прикордонні райони.

Останній подібний інцидент у Фінляндії стався у травні, коли неподалік російського кордону зафіксували невідомий безпілотник. За даними місцевих ЗМІ, це був уже п'ятий такий випадок, раніше ж на південному сході країни також виявляли дрони, які могли використовуватися для операцій поблизу кордону з Росією.

До слова, напруга між Фінляндією та Росією продовжує наростати. Це відбивається, зокрема, на тих кроках, до яких вдаються країни безпосередньо на кордоні. 9 липня Фінляндія офіційно отримала від Росії повідомлення про тимчасове призупинення руху на кількох залізничних пунктах пропуску, зокрема на напрямках Вартіус – Люття, Ніірала – Вяртсиля та Іматра – Свєтогорськ.

Водночас усі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією залишаються закритими через ризик гібридного міграційного тиску. Крім того, уряд пропонує продовжити дію закону про прикордонну безпеку до кінця 2028 року.