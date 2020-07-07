Автобусний оператор FlixBus запускає автобусні рейси між українськими містами. З 8 липня перевізник їздитиме за трьома новими напрямками: з Києва у Затоку, Львів та Ужгород. Квитки вже доступні для купівлі та бронювання.

Нові лінії запустили в партнерстві з автобусним партнером FlixBus – компанією Euroclub, повідомляє пресслужба перевізника, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також Не Одесою єдиною: українцям радять обирати маловідомі місця для відпочинку

З 8 липня запускають такі напрямки:

Київ – Одеса – Затока,

Київ – Житомир – Рівне – Львів,

Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Ужгород.

Деталі рейсів

Лінія Київ – Одеса – Затока відправляється три рази в тиждень: в п'ятницю, суботу та неділю. Виїзд з Києва о 22:50, прибуття в Одесу о 6:00, а Затоку – о 7:50. У зворотному напрямку автобус відправляється в суботу, неділю і понеділок. Зі Затоки вирушає о 19:00, в Одесі зупиняється о 20:50, а о 4:10 прибуває до Києва.



відправляється три рази в тиждень: в п'ятницю, суботу та неділю. Виїзд з Києва о 22:50, прибуття в Одесу о 6:00, а Затоку – о 7:50. У зворотному напрямку автобус відправляється в суботу, неділю і понеділок. Зі Затоки вирушає о 19:00, в Одесі зупиняється о 20:50, а о 4:10 прибуває до Києва. Лінія Київ – Львів курсуватиме щоденно з відправленням о 7:50 з Києва і прибуттям о 15:00 до Львова. Назад автобус виїжджає о 10:00 зі Львова, приїзд до Києва – 17:00. Зупинятиметься в Житомирі та Рівному.



курсуватиме щоденно з відправленням о 7:50 з Києва і прибуттям о 15:00 до Львова. Назад автобус виїжджає о 10:00 зі Львова, приїзд до Києва – 17:00. Зупинятиметься в Житомирі та Рівному. Маршрут Київ – Ужгород буде працювати на запущеній раніше лінії Київ – Відень, двічі на тиждень: у середу і суботу. З Києва вирушає о 7:50, в Ужгород прибуватиме о 21:25. Зупинки: Житомир, Новоград-Волинський, Рівне і Львів. Назад з Ужгорода виїжджає в понеділок та п'ятницю о 4 ранку. У Київ прибуває о 15:55.

На внутрішніх лініях дотримуємося тих же стандартів дезінфекції та гігієни, що і на міжнародних, щоб пасажири відчували себе в безпеці,

– заявили у FlixBus.

Пасажири можуть бронювати квитки на сайті FlixBus, в мобільному додатку і касах продажу квитків.



Квитки вже доступні на сайті перевізника / Скриншот зі сайту FlixBus

Дізнайтеся більше FlixBus відновлює міжнародні рейси з України: дати та напрямки

Відновлення міжнародних рейсів з України: що відомо

25 червня FlixBus оголосив про відновлення міжнародних рейсів з України в Німеччину, Польщу, Австрію, Угорщину і Чехію.