Фонд держмайна програв суд Ахметову щодо Укртелекому
Господарський суд Києва відмовився задовільнити позов Фонду держмайна до компанії Рената Ахметова "ЕСУ". Фонд вимагав розірвати договір купівлі-продажу 92,79% акцій Укртелекому та стягнути з "ЕСУ" 2,17 мільярда гривень пені.
Фонд держмайна не довів у суді, що компанія "ЕСУ" не виконала умов договору. Про це йдеться у рішенні Господарського суду.
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Фонд держмайна хотів розірвати договір купівлі-продажу, повернути собі продані акції та стягнути пеню з компанії Ахметова через невчасну сплату грошей згідно з договором.
Позивач не довів факту невиконання ТОВ "ЕСУ" умов договору купівлі-продажу пакета акцій та істотного порушення покупцем своїх зобов’язань, яке б значною мірою позбавило позивача того, на що він розраховував при укладенні цього договору,
– йдеться у судовому рішенні.
Суд відмовив Фонду держмайна і зобов'язав його сплатити 753 тисячі гривень судового збору та 15 тисяч гривень за проведені експертизи.
Коротко про справу Фонду держмайна проти компанії Ахметова
- Фонд держмайна у 2011 році продав 92,79% акцій Укртелекому компанії "ЕСУ" за 10,6 мільярда гривень.
- Спочатку власником "ЕСУ" була австрійська компанія ЕРІС.
- Пізніше у 2013 році група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова придбала "ЕСУ" за 860 мільйонів доларів у Raga Establishment.
- У 2017 році кіпрська компанія Raga Establishment викупила Укртелеком в ЕРІС.
- Raga Establishment заявила, що отримала лише 100 мільйонів доларів за продаж пакету акцій компанії Ахметова та подала до суду.
- Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" доплатити Raga Establishment ще 760 мільйонів доларів за Укртелеком.
- Холдинг Ахметова виплатив понад 700 мільйонів доларів кіпрській компанії, яку пов’язують з українським олігархом Дмитром Фірташем.