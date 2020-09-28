Господарський суд Києва відмовився задовільнити позов Фонду держмайна до компанії Рената Ахметова "ЕСУ". Фонд вимагав розірвати договір купівлі-продажу 92,79% акцій Укртелекому та стягнути з "ЕСУ" 2,17 мільярда гривень пені.

Фонд держмайна не довів у суді, що компанія "ЕСУ" не виконала умов договору. Про це йдеться у рішенні Господарського суду.

Читайте також Зе-Ахметов: як олігарх допомагає монобільшості та Офісу президента?

Фонд держмайна хотів розірвати договір купівлі-продажу, повернути собі продані акції та стягнути пеню з компанії Ахметова через невчасну сплату грошей згідно з договором.

Позивач не довів факту невиконання ТОВ "ЕСУ" умов договору купівлі-продажу пакета акцій та істотного порушення покупцем своїх зобов’язань, яке б значною мірою позбавило позивача того, на що він розраховував при укладенні цього договору,

– йдеться у судовому рішенні.

Суд відмовив Фонду держмайна і зобов'язав його сплатити 753 тисячі гривень судового збору та 15 тисяч гривень за проведені експертизи.

Коротко про справу Фонду держмайна проти компанії Ахметова