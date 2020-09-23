Рінат Ахметов щомісяця дає на Офіс президента і фракцію "Слуг народу" 2 – 2,5 млн доларів.

Про це сьогодні написало видання Українаська правда.

Те саме (без цифр, а просто "Рінат дає на конверти "слугам") мені в різний час розповідали різні люди, зокрема і з фракції. Правда у депутатів "Слуги народу" стандартна відповідь – точно дають, але особисто я не беру.

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Як держава віддячуює Ахметову?

Але тут неважливо бачити конверти, щоб знати. Бо видно так, що не "розбачиш", багато іншого.

– Телеканали групи Ахметова говорять про Банкову і команду президента, як про мерців – або добре, або ніяк. А Єрмак, Зеленський і Шмигаль регулярно по черзі купаються в теплих софітах і ще тепліших ваннах на ефірах у Шустера на ТРК Україна.

– САП закрила справу "Роттердам+", на якій структури Ахметова "нагріли" кожного з нас завищеними цінами на електрику. Закрили справу в частині підозрюваних, серед яких – співробітники ДТЕК Ахметова.

Закрили, бо дружня до влади СБУ заблокувала експертизу по встановленню нанесених збитків. На хвилинку – йдеться про 39 мільярдів гривень, які усі, хто споживав електронергію три роки, поки діяла формула, переплатили. Але – нема збитків, нема підозрюваних, нема зради. Так вирішили СБУ, САП і ОПГ, тобто ОГП. Сьогодні ексзаступник генпрокурора Чумак разом з НАБУ намагається відбити і реанімувати справу в Антикорсуді.

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– Уряд і міністерство енергетики (особливо дороге бізнесу Ахметова) очолюють люди, які усіляко заперечують свою лояльність і прихільність до нього, але при цьому на всіх рівнях регулярно приймаються рішення в інтересах групи.

Обмежити імпорт вугілля і електроенергії в інтересах "вітчизняного виробника"? Будь ласка. "Прикрутити вєнтілі" на державних АЕС, але не сильно чіпати золоті яйця Ахметова – ТЕЦ і "зелену" генерацію? Будь ласка. Напарити державному підприємству дороге приватне вугілля Ахметова? Будь ласка. Щось ще? Вільна каса. Інвестиційна няня на дроті.

Словом. Ти конверти бачив? Ні. А вони, мабуть, таки є. І, судячи з усього, президент, як і обіцяв колись, таки вмовив олігарха "допомогти державі". Не лише каретами швидкої допомоги. І не лише літаком Шахтаря в Ухань.

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$2,5 млн на місяць. $30 млн на рік. $150 млн на 5 років. Так би мовити, довгострокові інвестиції в "зелених". В енергію змін, так би мовити.

P.S. Навздогін – пресслужба Ріната Ахметова назвала інформацію УП про те, що олігарх виділяє гроші на команду Зеленського і "Слуг народу", "абсолютною брехнею".