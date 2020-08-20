У Харкові до Дня міста відкриють новий фонтан. Він стане найбільшим круглим пішохідним фонтаном в Україні. Він нарешті замінить пам'ятник Леніна, який повалили ще 6 років тому. Міська влада тільки зараз привела до ладу площу Свободи і сквер за нею. Харківські антикорупціонери розлючені, адже влада витратила надто багато часу, а ще й фонтан коштує шалені гроші – майже 180 мільйонів гривень.

Після повалення пам'ятнику Леніна частина площі була просто закрита огорожею. Спершу там планували звести стелу з янголом. Однак містяни прозвали її "одороблом" і врешті проголосували проти монумента. Тільки цьогорічною весною тут почали будувати фонтан. Детальніше про скандал навколо нього – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Площа фонтану – приблизно 3,5 тисячі квадратних метрів. Над його будівництвом працює 10 бригад. Вони запевнили, що встигають його закінчити до Дня міста – саме 23 серпня планують організувати урочисте відкриття.

Найбільший в Україні – 36 метрів, 7 кілець, 150 струй-фонтанчиків,

– зазначив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

Реконструкцію скверу та будівництво фонтану оплатили з бюджету двома частинами. Спочатку виділили майже 37 мільйонів гривень, а потім ще втричі більшу суму. "Вартість цього скверу складає орієнтовно 100 мільйонів гривень. Сума дуже велика. Але сказати, скільки з неї пішло саме на фонтан, доволі важко", – зазначив член ГО "Харківський антикорупційний центр" Володимир Рисенко.

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В організації заявили, що суми, виділені містом на фонтани впродовж останніх років невмотивовано великі. Наприклад, на фонтан із мавпами витратили 52 мільйони гривень.



Фонтан з мавпами у Харкові / Фото Юрій Подольський

Також зазначили, що кожен плаваючий водограй в Саду Шевченка вартував майже по 1,5 мільйони. Це ж стосується і відновлення ще одного фонтану.

"Реконструкція світло-музикального фонтану проводилася корпорацією ROSHEN у вигляді благодійної допомоги чи на якихось інших підставах. Тому чи була необхідною реконструкція за 70 мільйонів вже через 4 роки – невідомо. Реконструкція фонтану Треві у Римі обійшлася дешевше, ми порівнювали. Нову школу в Пісочині побудували за 70 мільйонів", – пояснив Рисенко.

Активісти завдяки сайту Prozorro порахували, що тільки в центрі міста на водограї і їх реконструкції за останні роки з бюджету пішло приблизно 180 мільйонів гривень.

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