Місцем проведення заходу став Churchill War Rooms – історичний комплекс, у якому в роки Другої світової війни діяв підземний оперативний штаб британського уряду Вінстона Черчилля.

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Що говорили учасники форуму про завершення війни в Україні?

Форум відкрив посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний. Під час виступу він зазначив, що радий перебувати в цій історичній кімнаті не через її символізм, а тому, що саме звідси всі мають почути голос, який вперто не хочуть чути з-під завалів зруйнованих росіянами будинків і лікарень.

Це голос сміливості визнати ворога і сміливості дивитися у майбутнє. А майбутнє – це перш за все безпека, яку сьогодні, не зупинивши кривавого агресора, здобути неможливо– сказав посол.

За словами Залужного, завершення війни в центрі Європи, яка триває понад 12 років, не потребує жодних бізнес-угод.

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Бо по-перше, українська свобода не продається. Саме за цю свободу ми не лише вмираємо, а й вбиваємо і готові будемо вбивати усіх, хто на неї посягне. А по-друге, це і буде угода про початок вже світової війни. Закінчення війни в центрі Європи, коли зрозуміло, хто головний ворог, можливе лише через позбавлення можливості воювати цього ворога, а не через угамування його апетитів. Це потребує об'єднання, бо без цього неможливе глобальне рішення, якого і потребує ця війна– наголосив генерал.

До учасників форуму також звернувся генерал Адріан Бредшоу, який у 2014 – 2017 роках обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі (DSACEUR).

Для нашої власної безпеки надзвичайно важливо надати Україні засоби для виживання як суверенній державі, відбивши спробу Путіна захопити країну та забезпечивши їй засоби для стримування майбутніх агресій у військовій або гібридній сферах– зазначив він.

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Залужний, Джонсон та Бредшоу під час промови на форумі "Черчилль: уроки для України" / Фото, надане 24 Каналу

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Бредшоу додав, що навіть у разі завершення війни шляхом укладення мирної угоди та збереження України як незалежної держави це буде лише "пауза", а не "мир" від Путіна, якщо країна не отримає ефективних засобів стримування.

Завершальним став виступ Бориса Джонсона, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії у 2019 – 2022 роках.

Він зазначив, що завдяки блискучому командуванню генерала Залужного Україна змогла дати відсіч "другій армії світу". На думку Джонсона, для завершення війни необхідно забезпечити Україну необхідною зброєю та системами протиповітряної оборони, знищити російський "тіньовий флот", передати країні сотні мільярдів доларів заморожених російських активів та прийняти її до НАТО.

Я абсолютно не сумніваюся, що українці переможуть завдяки своїй хоробрості та героїзму– сказав Джонсон.

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Виступи спікерів міжнародного форуму в Лондоні / Фото, надане 24 Каналу

Кого нагородили під час міжнародного форуму в Лондоні?

Окремою подією в межах форуму стало нагородження британських добровольців, які воювали у складі Збройних сил України. Генерал Валерій Залужний вручив відзнаки Міністерства оборони України "Зірка Братерства" Гарі Боуену, Леону Кріббу, Джонатану Петрісу та Ідрісу Фоллєру.

Серед учасників заходу – британські політики та військові, представники Міністерства закордонних справ Великої Британії (Foreign Office), дипломатичного корпусу країн G7 та ЄС, а також неурядових організацій, які працюють у сферах безпеки, міжнародної політики та лідерства.

Міжнародний форум організували Foreign Office Association та Фонд Богдана Губського.

Foreign Office Association – об'єднання чинних і колишніх британських дипломатів та високопосадовців Міністерства закордонних справ Великої Британії, до складу якого входять близько трьох тисяч членів.