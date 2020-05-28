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Відео та фотофіксація порушень: де саме в Україні запрацюють перші камери – карта

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Фото та відеофіксація порушень ПДР 2020: карта камер Київ
Де встановлені перші камери відео і фотофіксації порушень ПДР / ztv.zp.ua

З 1 червня в Україні почне діяти система автоматичної фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Перші камери вже встановили у столиці та Київській області.

Перші 50 камер для фіксації порушень правил дорожнього руху вже поставили у Києві та Київській області. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Детальніше Фото і відеофіксацію порушень ПДР запустять з червня

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області саме у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Поступово їх будуть облаштовувати на всій території України. 

На автомагістралях встановлювати камери будуть за державний кошт, а у містах та ОТГ – за рахунок місцевих бюджетів.

Де будуть розташовані перші камери фото і відеофіксації порушень у Києвській області – дивіться карту

Камери ПДР Київ
Де саме розташують перші камери відео і фотофіксації порушень (натисніть для збільшення)

Камери у Києві

Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу

Які саме порушення ПДР фіксуватимуть камери

Наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості автівок. Персональні дані правопорушника поліцейський установлюватиме з відповідних реєстрів МВС і Мін’юсту: Єдиний державний реєстр транспортних засобів, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю Гарт-1).

Який штраф?

  • 255 грн – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.
  • 510 грн –при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Радимо дізнатися Як штрафуватимуть водіїв з 1 червня за новим законом

Уже цьогоріч система фіксуватиме й інші порушення керманичів:

  • проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху;
  • порушення правил зупинки і стоянки;
  • установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками;
  • виїзд на смугу зустрічного руху.
Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України
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