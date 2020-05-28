Відео та фотофіксація порушень: де саме в Україні запрацюють перші камери – карта
З 1 червня в Україні почне діяти система автоматичної фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Перші камери вже встановили у столиці та Київській області.
Перші 50 камер для фіксації порушень правил дорожнього руху вже поставили у Києві та Київській області. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.
Детальніше Фото і відеофіксацію порушень ПДР запустять з червня
Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області саме у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Поступово їх будуть облаштовувати на всій території України.
На автомагістралях встановлювати камери будуть за державний кошт, а у містах та ОТГ – за рахунок місцевих бюджетів.
Де будуть розташовані перші камери фото і відеофіксації порушень у Києвській області – дивіться карту
Де саме розташують перші камери відео і фотофіксації порушень (натисніть для збільшення)
Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу
Які саме порушення ПДР фіксуватимуть камери
Наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості автівок. Персональні дані правопорушника поліцейський установлюватиме з відповідних реєстрів МВС і Мін’юсту: Єдиний державний реєстр транспортних засобів, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю Гарт-1).
Який штраф?
- 255 грн – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.
- 510 грн –при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.
Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Радимо дізнатися Як штрафуватимуть водіїв з 1 червня за новим законом
Уже цьогоріч система фіксуватиме й інші порушення керманичів:
- проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху;
- порушення правил зупинки і стоянки;
- установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками;
- виїзд на смугу зустрічного руху.