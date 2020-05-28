Відео та фотофіксація порушень: де саме в Україні запрацюють перші камери – карта

З 1 червня в Україні почне діяти система автоматичної фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Перші камери вже встановили у столиці та Київській області.

Перші 50 камер для фіксації порушень правил дорожнього руху вже поставили у Києві та Київській області. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Детальніше Фото і відеофіксацію порушень ПДР запустять з червня

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області саме у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Поступово їх будуть облаштовувати на всій території України.

На автомагістралях встановлювати камери будуть за державний кошт, а у містах та ОТГ – за рахунок місцевих бюджетів.

Де будуть розташовані перші камери фото і відеофіксації порушень у Києвській області – дивіться карту



Де саме розташують перші камери відео і фотофіксації порушень (натисніть для збільшення)

Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу

Які саме порушення ПДР фіксуватимуть камери

Наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості автівок. Персональні дані правопорушника поліцейський установлюватиме з відповідних реєстрів МВС і Мін’юсту: Єдиний державний реєстр транспортних засобів, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю Гарт-1).

Який штраф?

255 грн – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.

510 грн –при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

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Уже цьогоріч система фіксуватиме й інші порушення керманичів: