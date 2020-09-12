Магія нічного неба у дивовижних фотографіях
Щорічний конкурс Astronomy Photographer of the Year продовжує дивувати роботами своїх учасників.
Від нічних пейзажів зі зоряним небом до зображень галактик і туманностей – вся ця астрономічна краса представлена у Astronomy Photographer of the Year 2020. Підбірку фотографій, які зробили астролюбителі, зібрав сайт Сameralabs.
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За останніми підрахунками кількість зірок у нашій галактиці становить від 200 до 400 мільярдів.
10 фотографій нічного неба
Це фото було зроблено у місті Літгоу, Австралія. Місто названо на честь Вільяма Літгоу і розташоване у гірській долині під назвою Долина Літгоу Джона Окслі.
"Щось старе, щось нове" / Фото Джей Еванса
Астрофото Брюггер зроби у місті Фюссен у Німеччині.
"Зустріч", Німеччина / Фото Микола Брюггер
"Зоряне озеро"/ Фото Бріоні Річардса
Рибацькій острів у Норвегії – Хамньой, просто зачаровує своїми вогнями.
"Вогні" / Фото Андреаса Еттлі
З цього фото віє справжнім холодом!
"Холодна ніч у Йєллоустоні" / Фото Джейка Мошера
Острови Пасхи самі по собі наповнені містичністю. А Чумацький Шлях налічує понад 250 мільярдів зірок! Астрофотограф Дай Цзяньфен поєднав їх в одному фото.
Моаї острова Пасхи і Чумацький Шлях / Фото Дай Цзяньфена
Одне з найзагадковіших графств Британі – Корнуолл. Саме тут поєднались безкрайній океан, скелі, озера, замки, руїни, піратські печери і покинуті каменоломні, численні дольмени, менгіри, кромлехи та кельтські хрести. Крім того, це місце оповите безліччю легенд!
"Чумацький Шлях і метеор" / Фото Дженніфера Роджерса
"Аврора" / Фото Філа Халпера
Перламутрові хмари в Кілпіс'ярві, Фінляндія від астрофотографа Томаса Каста.
"Розмальоване небо" / Фото Томаса Каста
Портал знайшов Марчін Заєць у Новому Південному Уельсі, Австралія.
"Галактичний портал" / Фото Марчіна Заєць