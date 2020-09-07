У селі Паркуль-Шено у Франції ввечері 5 вересня пролунав вибух. Винуватцем став 80-річний дідусь, який просто хотів вбити муху електричною ракеткою, але натомість підірвав свій будинок.

Наслідки від цієї події могли б бути серйозниішми, як повідомило французьке видання Sud-Ouest.

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Що стало причиною вибуху

Чоловік готував вечерю, коли його увагу привернула муха, яка дзижчала над головою. Роздратований дідусь взяв до рук електричну ракетку для знищення жуків. Він намагався вбити набридливу комаху.

Проте чоловік не помітив, що в його будинку протікав газовий балон. Реакція між електричним зарядом ракетки та газом спричинила вибух, який зруйнував кухню та частково пошкодив дах будинку.

Що з чоловіком і будинком

Чоловік отримав незначні опіки руки. Його доставили до лікарні в Лібурні для подальших обстежень. Доля мухи залишається невідомою.

Будинок перебуває в аварійному стані. Там наразі жити неможливо. Чоловік зараз мешкає в місцевому кемпінгу, поки його родина ремонтує зруйнований будинок.