Повені розмили кладовище у Франції біля кордону. Тіла похованих людей понесло потоком води в сусідню Італію.

У Франції пройшов шторм Алекс, він розмив цвинтар і понад 100 небіжчиків віднесло потоком води закордон. Про це повідомляє The Sun.

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Шторм став найсильнішим в регіоні за 100 років. Оскільки потоки води понесли вже похованих на цвинтарі людей, то це ускладнило пошуки тіл людей, які загинули під час повені.

Що відомо про жертв

Спочатку вважали, що загинули 12 людей. Але потім з'ясували, що 5 тіл з 12 знайдених були винесені водою зі цвинтаря. Тобто, внаслідок повені загинули 7 людей.

Тривають пошуки ще 20 зниклих безвісти.

Шторм знищив сотні житлових будинків і розмив багато доріг. Зараз продукти багатьом місцевим жителям доставляють вертольотами.

Дивіться фото повені у Франції, яка розмила кладовище / Фото AFP та CNN

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