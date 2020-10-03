Північ Італії накрили потужні повені. Щонайменше 2 людей загинули, ще 16 вважають зниклими безвісти.

Дощити почало у ввечері 2 жовтня. Рясні зливи призвели до масштабних підтоплень та зсувів ґрунту. Про це пише Limone24.

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Найскладніша ситуація в П'ємонті та Валь-д'Аоста. Там під воду пішла низка невеликих гірських містечок. За декілька годин випало до пів метра опадів. Це рекордний показник за останні 65 років.



Наслідки негоди в Італії / Фото Limone24

Влада направила в уражені регіони рятувальників для надання допомоги населенню. В провінції Кунео через підтоплення обвалився міст, який з'єднував гірські поселення з долиною.



Потужні зливи в Італії / Фото Limone24

Синоптики попереджають, що зливи в регіоні триватимуть ще кілька діб. В низці провінцій П'ємонту влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки.

Зливи в Італії: дивіться відео негоди