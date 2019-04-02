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      Національна опера України

      "Французька весна": в Україну їде зірковий ешелон

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      "Французька весна" у Національній опері України
      "Французька весна" у Національній опері України

      В Україні весна з французьким шармом. І все завдяки тому, що з кінця березня у нас стартував 16-й фестиваль "Французька весна", який охоплює 10 міст країни.

      Програма форуму за традицією різноманітна, але цього року вперше Національна опера України стане місцем, де український глядач зможе познайомитися з цілим сузір'ям артистів балету Паризької опери, які разом з колегами по цеху Нацопери 14 квітня подарують глядачам ексклюзивний спільний гала-концерт "Вечір франко-українського балету".

      Ідея показу на одній сцені двох балетних шкіл виникла ще під час гастролей балетної трупи Національної опери України в Парижі. Ініціатором спільного проекту артистів Паризької національної опери і артистів Національної опери України виступила громадська організація "Культурний Вектор" на чолі з Богданом Вовканічем.

      Впевнений, що такої кількості балетних зірок одночасно ще не бачила жодна сцена, – сказав він.

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      Якби не відбулися наші гастролі в Парижі, і ми б не отримали такого резонансу, таку високу оцінку нашої трупи, навряд чи б ми мали можливість представити тепер українському глядачеві цей проект, в якому беруть участь кращі танцівники Національної опери України та Паризької опери,
      – розповіла художній керівник балетної трупи Аніко Рехвіашвілі.

      Селія Друі
      Селія Друї

      Поль Марк
      Поль Марк

      До реалізації проекту приєднався Франсуа Алю – прем'єр Паризької національної опери, який, на думку французької преси, вирізняється надзвичайною технікою, яскравою індивідуальністю, а його танець порівнюють з торнадо. Оцінити майстерність танцівника отримає можливість і київський глядач. Також з французької сторони запрошені як молоді, так і більш досвідчені артисти, які здатні повною мірою передати ауру сьогоднішнього Паризького театру: Леонора Болак (статус "етуаль" (зірка) з 2016 року, після спектаклю "Лебедине озеро" у постановці Рудольфа Нурієва), Поль Марк, Лідія Варею, Франческо Мора, Селія Друї.

      Програма гала-концерту дуже різноманітна, оскільки виконавці з обох сторін будуть демонструвати фрагменти класичних і сучасних постановок. Французи готують фрагменти з "Лебединого озера", "Жизелі", "Сильфіди", і сучасні хореографії таких постановників як Вільям Форсайт.

      Франческо Мора
      Франческо Мора

      Франсуа Алю разом з добре відомою і давно вподобаною київською публікою Катериною Ханюковою (English National Ballet) виконають сцени з "Дон Кіхота" і "Корсара".

      Українська трупа представить: па-де-де з 3-го акту "Сплячої красуні" (Анастасія Шевченко – Денис Недак); па-де-де "Діана і Актеон" з балету "Есмеральда" (Станіслав Ольшанський – Юлія Москаленко), а також велику сцену з балету "Цезар" (Тетяна Льозова – Микита Сухоруков), включену до програми на прохання французької сторони.

      Москаленко-Ольшанський
      Балет "Есмеральда" за участі Юлії Москаленко та ​Станіслава Ольшанського

      Зазвичай до участі в програмі запрошують одну-дві зірки, але коли їде ось такий "зоряний" ешелон, це набагато цікавіше. Відбувається свого роду змагання двох шкіл, зароджуються хороші перспективи співробітництва двох театрів. І ми, безумовно, зацікавлені в тому, щоб цей проект розвивався – щоб ми могли частіше запрошувати французьких колег до України, гастролювати у Франції, і, можливо, в майбутньому поставити спільний балетний спектакль, який побачать глядачі обох країн, – поділилася планами Аніко Рехвіашвілі.

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      Автор: Національна опера України
      Теги: Новини України Публікації Анонс Новини культури Фестивалі
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