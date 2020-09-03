ФСБ РФ кинула 14-річну школярку до психдиспансера: дівчина заявляє, що її змушують роздягатися
Росії розгортається новий скандал – цього разу за участю ФСБ та 14-річної школярки з Красноярська Альони Прокудіної. Останню російські спецслужбовці кинули до психоневрологічного диспансеру через групи та листування в соцмережах. Сама ж дівчинка розповідає про ненормальні умови перебування в медзакладі.
З Альоною зустрівся адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Володимир Васін. Деталі їхньої зустрічі у телеграмі повідомив голова цієї організації Павло Чіков.
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В яких умовах перебуває в диспансері Альона Прокудіна
За словами дівчини, в її палаті – 14 осіб: 9 хлопчиків і 4 дівчинки. Попри те, що в це різні статі, підлітків змушують спати лише у спідній білизні. Тому Альона стидається.
Більше того, їх змушують спати по 13 годин на добу, бо такі правила. А воду можна пити тільки з-під крану – склянками та пляшками з водою користуватися заборонено.
До цього диспансеру Альона потрапила 24 серпня, і відтоді з нею лише одного разу говорив психолог. Натомість у неї перевірили серце, і потім вже була лікарська комісія. За результатами останньої керівництво диспансеру звернулося до суду із заявою про примусову госпіталізацію.
Зараз дівчина дуже хоче повернутися додому. Але коли її відпустять – ніхто не знає.
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Фрагмент розмови Альони Прокудіної із адвокатом: відео
Докладніше про справи Альони Прокудіної
- Співробітники ФСБ в бронежилетах і з автоматами увірвалися у квартиру дівчинки о п'ятій години ранку 24 серпня.
- Силовики вилучили ноутбук і щоденники школярки, а також зірвали плакати зі стін в її кімнаті.
- 2 вересня головний позаштатний психіатр МОЗ Красноярського краю Олександр Бендера заявив, що дівчинку направили до диспансера не тільки через соцмережі, але і через "цілу низку чинників".
- За даними "Агори", приводом до дій силовиків стала підписка дівчинки на присвячену розстрілам групу в соцмережі "ВКонтакте".
- Сестра школярки стверджує, що батьків заплутали та змусили підписати угоду про добровільну госпіталізацію.