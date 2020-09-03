Росії розгортається новий скандал – цього разу за участю ФСБ та 14-річної школярки з Красноярська Альони Прокудіної. Останню російські спецслужбовці кинули до психоневрологічного диспансеру через групи та листування в соцмережах. Сама ж дівчинка розповідає про ненормальні умови перебування в медзакладі.

З Альоною зустрівся адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Володимир Васін. Деталі їхньої зустрічі у телеграмі повідомив голова цієї організації Павло Чіков.

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В яких умовах перебуває в диспансері Альона Прокудіна

За словами дівчини, в її палаті – 14 осіб: 9 хлопчиків і 4 дівчинки. Попри те, що в це різні статі, підлітків змушують спати лише у спідній білизні. Тому Альона стидається.

Більше того, їх змушують спати по 13 годин на добу, бо такі правила. А воду можна пити тільки з-під крану – склянками та пляшками з водою користуватися заборонено.

До цього диспансеру Альона потрапила 24 серпня, і відтоді з нею лише одного разу говорив психолог. Натомість у неї перевірили серце, і потім вже була лікарська комісія. За результатами останньої керівництво диспансеру звернулося до суду із заявою про примусову госпіталізацію.

Зараз дівчина дуже хоче повернутися додому. Але коли її відпустять – ніхто не знає.

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Фрагмент розмови Альони Прокудіної із адвокатом: відео

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