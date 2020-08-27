У білоруському місті Молодечно вихователька в дитсадку покарала 3-річного хлопчика через одне з гасел опозиції – "Лукашенка в автозак". Дитину надовго закрили в туалеті та не випускали.

Про цю історію повідомила мама маленького "демонстранта" Рада Рогова, повідомляє місцеве видання "Наша Ніва". До теми У Білорусі вчительку затримали та оштрафували за заклики до протестів Що відомо про скандальний інцидент За словами жінки, її чоловік 25 серпня забирав сина Олексія з дитсадка. Той зі сльозами на очах розповів йому про те, як вихователька розлютившись через відому кричалку, закрила його в туалеті. Хлопчик просидів там майже всю "тиху годину".

Жінка каже, що адміністрація дитячого садка прогнозовано заперечила слова маленького Олексія і назвала його "ще тим фантазером" . За їхньою версією, він сам закрився в туалеті.

. За їхньою версією, він сам закрився в туалеті. Водночас мама хлопчика стверджує, що чула, як вихователі бурно обговорювали версію того, як їм відповідати перед батьками.

Вона також зазначила, що син міг почути цю фразу на міській площі 9 серпня, де протестували проти режиму Лукашенка. Тепер син Олексій плаче і відмовляється повертатись у дитсадок. Він боїться, що його знову покарають. Дивіться також Бабуся відбивала національний прапор у силовиків у Мінську: відео Протести в Білорусі: головне Масові протести в Білорусі, які розпочалися ввечері 9 серпня, тривають вже 18 днів. Люди протестують і страйкують проти фальсифікацій на президентських виборах, на яких перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко.

ОМОН в перші дні демонстрацій жорстоко розганяв та затримував людей. Силовики били протестувальників кийками, стріляли гумовими кулями, та кидати світло-шумові гранати. В СІЗО відбувались катування та знущання.

На протестах офіційно підтвердили загибель 4-х людей, але правозахисники кажуть, що жертв свавілля правоохоронців більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.

Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні. Однак влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.