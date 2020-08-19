Спецоперація ФСБ в окупованому Криму / Скриншот з відео

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання начебто українського добровольця на території окупованого Криму. Російські спецслужби стверджують, що спіймали бійця з батальйону імені Номана Челебіджихана.