ФСБ затримала нібито українського добровольця в окупованому Криму: відео
Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання начебто українського добровольця на території окупованого Криму. Російські спецслужби стверджують, що спіймали бійця з батальйону імені Номана Челебіджихана.
Інформацію про затримання українського добровольця оприлюднило агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.
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Що загрожує затриманому добровольцю
- За даними російських силовиків, за місцем проживання та реєстрації затриманого провели обшуки.
- Йому інкримінують участь у нібито незаконному збройному формуванні. Добровольцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
- Імені та віку чоловіка окупанти не називають.
Що відомо про батальйон імені Челебіджіхана?
- Це добровольче кримське утворення. Його створили у 2016 році під час блокади на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.
- Батальйон назвали на честь кримськотатарського політика і громадського діяча Номана Челебіджіхана. Також він був головою уряду Кримської Народної Республіки.
- В Україні з 2016 року триває дискусія про формування військової бригади на базі батальйону.
Дивіться відео затримання нібито українського добровольця в Криму: