Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Our Old House.
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Сталося це в американському штаті Західна Вірджинія. Як з'ясувалось, ці артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту.
Ми знайшли кілька цікавих речей у будинку, відколи почали ремонт. Зокрема, це був акт про нестачу або пошкодження вантажу в поїзді. Там є кілька імен, які можна розгледіти. Ймовірно, документ адресувався залізниці у містечку, де я живу. Депо й досі стоїть вниз по вулиці, але вже закрите, а залізничні колії перенесли нагору. На жаль, папірці порвані на багато шматків, тож важко сказати, про що саме там йшлося,
– розповіла жінка.
Американка поділилася своєю знахідкою у фейсбуці. Усі учасники цієї спільноти живуть у старих будинках з дуже багатою історією та спадщиною.
У дописі, який отримав сотні відгуків, авторка показує клаптики паперу, які, схоже, надрукувала залізнична компанія вугілля та коксу.
Артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту / Фото Our Old House
Реакція соцмереж
Люди у коментарях ділилися подібними історіями:
- "Мій дідусь працював бригадиром на Пенсильванській залізниці, що в місті Редінґ. Це дуже крута знахідка!".
- "Ми знайшли платіжні квитанції мого прадідуся з L&N Railroad. Він був начальником дільниці до виходу на пенсію в 1974 році. За два роки він помер – це сталось ще до мого народження, тому ми ніколи не зустрічалися. Люблю такі речі".
- "Ймовірно, у вашому будинку колись жив торговець вугіллям або працівник залізниці".