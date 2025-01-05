Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Our Old House.

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Сталося це в американському штаті Західна Вірджинія. Як з'ясувалось, ці артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту.

Ми знайшли кілька цікавих речей у будинку, відколи почали ремонт. Зокрема, це був акт про нестачу або пошкодження вантажу в поїзді. Там є кілька імен, які можна розгледіти. Ймовірно, документ адресувався залізниці у містечку, де я живу. Депо й досі стоїть вниз по вулиці, але вже закрите, а залізничні колії перенесли нагору. На жаль, папірці порвані на багато шматків, тож важко сказати, про що саме там йшлося,

– розповіла жінка.

Американка поділилася своєю знахідкою у фейсбуці. Усі учасники цієї спільноти живуть у старих будинках з дуже багатою історією та спадщиною.

У дописі, який отримав сотні відгуків, авторка показує клаптики паперу, які, схоже, надрукувала залізнична компанія вугілля та коксу.



Артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту / Фото Our Old House

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