Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Our Old House.

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Сталося це в американському штаті Західна Вірджинія. Як з'ясувалось, ці артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту.

Ми знайшли кілька цікавих речей у будинку, відколи почали ремонт. Зокрема, це був акт про нестачу або пошкодження вантажу в поїзді. Там є кілька імен, які можна розгледіти. Ймовірно, документ адресувався залізниці у містечку, де я живу. Депо й досі стоїть вниз по вулиці, але вже закрите, а залізничні колії перенесли нагору. На жаль, папірці порвані на багато шматків, тож важко сказати, про що саме там йшлося,
– розповіла жінка.

Американка поділилася своєю знахідкою у фейсбуці. Усі учасники цієї спільноти живуть у старих будинках з дуже багатою історією та спадщиною.

У дописі, який отримав сотні відгуків, авторка показує клаптики паперу, які, схоже, надрукувала залізнична компанія вугілля та коксу.

Артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту
Артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту / Фото Our Old House

Реакція соцмереж

Люди у коментарях ділилися подібними історіями:

  • "Мій дідусь працював бригадиром на Пенсильванській залізниці, що в місті Редінґ. Це дуже крута знахідка!".
  • "Ми знайшли платіжні квитанції мого прадідуся з L&N Railroad. Він був начальником дільниці до виходу на пенсію в 1974 році. За два роки він помер – це сталось ще до мого народження, тому ми ніколи не зустрічалися. Люблю такі речі".
  • "Ймовірно, у вашому будинку колись жив торговець вугіллям або працівник залізниці".