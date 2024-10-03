Як пише The Guardian, пара побралася в серпні, хоча раніше банк вже запровадив заборону на шлюб між співробітниками.

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Молодятам дали місяць на те, аби один із них звільнився з роботи. Тим самим можна було уникнути порушення правил банку, і один із пари зміг би зберегти роботу.

Довідка. Банк Ватикану протягом останнього десятиліття доклав чималих зусиль, аби очистити свою репутацію після серії гучних скандалів. Як частина цього процесу, у квітні було ухвалено рішення, згідно з яким у банку не можуть працювати представники однієї родини. Основною метою цієї заборони було уникнути репутаційних ризиків через звинувачення в кумівстві та через можливі "конфлікти інтересів".

Яке рішення ухвалили молодята

Жоден з них не захотів звільнятися, тож банк змушений був звільнити обох, коли строк ультиматуму сплив. У заяві банку сказано, що це було "важке рішення", але "утворення подружньої пари серед співробітників насправді явно суперечить чинним положенням".

У вересні молодята звернулися до Папи Римського Франциска з листом, в якому поскаржилися на "несправедливу" ситуацію. Також подружжя може передати справу до суду Ватикану.