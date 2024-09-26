Розпаковку жінка показувала у своєму тіктоці.

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Ребека зізналась, що не вперше купує втрачені посилки та загублений багаж. Минулого разу їй пощастило знайти модну футболку бренду Fendi, тож вона сподівалася, що пощастить й цього разу. Однак все сталося не так, як вона хотіла. Відкривши чорну валізу, блогерка побачила масивні білі панталони зі світло-коричневими та жовтими плямами.

Це огидно, люди,

– сказала жінка.

Окрім пари "джазових Nike", вона дістала з купи одягу купальний костюм та бюстгальтер з величезними чашечками.

Жінка купила на розпродажі втрачену валізу: дивіться відео

Реакція соцмереж

З моменту завантаження на платформу відео зібрало майже 276 тисяч переглядів. Десятки підписників у коментарях закликали авторку не торкатися чужого одягу без захисту. Ось, що вони писали у коментарях:

"О, Боже, завжди пам'ятайте про рукавички". Інші користувачі також поділилися своїми враженнями та думками.

"Мене б знудило".

"Не розумію, навіщо витрачати на це гроші?".

Цікаво! За статистикою, у 2022 році в авіаційній галузі зникло близько 26 мільйонів валіз, тож популярність подібних аукціонів останнім часом стрімко зростає. Наприклад, ціна за одну загублену валізу може сягати 100 фунтів стерлінгів.