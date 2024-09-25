У 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша розповіли про те, як загарбник сам спричинив свою смерть. Схожий випадок зафіксували дронарі в січні, коли ворожий солдат вистрибнув назустріч БпЛА.

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Як окупант кидав гранату в ЗСУ, а влучив у себе

Росіянин намагався кинути гранату в наш бік, але щось пішло не так,

– іронізують бійці.

Відео, яке вони виклали, коротке, але промовисте. Росіянин, вочевидь, намагався кинути гранату в бік українських бійців. Але зробив це настільки невдало, що вона впала біля нього і розірвалася. Імовірно, він прогулював уроки фізкультури в школі, коли всі вчилися кидати м'ячики об стіну.

Окупант убив сам себе: дивіться відео

Цікаво! Українські користувачі мережі створили низку мемів про білоруський Як-130, який міг залетіти в Україну.