Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на EuroMedia24.

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Відомо, що ялинка обвалилася під час шторму. На жаль, жертв не вдалося уникнути: одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Цивільна поліція розслідує падіння плавучої ялинки, в результаті якого один працівник загинув, ще двоє отримали поранення,

– повідомляє видання.

Інцидент стався в громаді Маріка в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Згідно з відео, поширеним у соцмережах, конструкція, яка стояла на воді біля берега, впала під час шторму та сильного вітру.

У Бразилії обвалилася ялинка: дивіться відео

Що відомо про плавучу ялинку

Незвичайну різдвяну прикрасу встановили у бразильському місті Маріка, штат Ріо-де-Жанейро. Вона мала стати однією з головних різдвяних прикрас міста і найвищою ялинкою Бразилії. Однак стихії вирішила інакше.