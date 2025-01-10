Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.
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Бабуся з дідусем були налякані не так сніговиком, як його пікантною деталлю у вигляді чоловічого статевого органу.
Мені це абсолютно огидно, я взяв онуків на снігову прогулянку і не хочу, щоб вони бачили подібне,
– сказав дідусь.
Він пояснив, що "дуже реалістичні геніталії" викликали у нього та його дружини шок.
Який вигляд мав сніговик / Фото Daily Star
Чи всі злякалися сніговика
Водночас деякі мешканці сприйняли сніговика із гумором.
- "Треба було просто підійти і відірвати "його".
- "У нього є фанати OnlyFans?".
Водночас спортивний клуб, поблизу якого зліпили сніговика, прокоментував ситуацію. Там заявили, що сніговики з подібними "придатками" – це не зовсім те, чим клуб хоче бути відомим.