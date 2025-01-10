Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Бабуся з дідусем були налякані не так сніговиком, як його пікантною деталлю у вигляді чоловічого статевого органу.

Мені це абсолютно огидно, я взяв онуків на снігову прогулянку і не хочу, щоб вони бачили подібне,

– сказав дідусь.

Він пояснив, що "дуже реалістичні геніталії" викликали у нього та його дружини шок.



Який вигляд мав сніговик / Фото Daily Star

Чи всі злякалися сніговика

Водночас деякі мешканці сприйняли сніговика із гумором.

"Треба було просто підійти і відірвати "його".

"У нього є фанати OnlyFans?".

Водночас спортивний клуб, поблизу якого зліпили сніговика, прокоментував ситуацію. Там заявили, що сніговики з подібними "придатками" – це не зовсім те, чим клуб хоче бути відомим.