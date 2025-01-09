Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео на форумі Reddit.

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Сталося це, коли рибалка стояв по пояс у річці під час грози. Цей інцидент не тільки шокував глядачів, а й викликав хвилю обговорень і жартів в інтернеті.

Вражає, але навіть після першого удару блискавки чоловік продовжив ловити рибу. Лише після того, як блискавка вдарила вдруге, чоловік вирішив покинути небезпечне місце.

Чоловіка вдарила блискавка: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж були шоковані побаченим. Ось, які коментарі вони залишали:

"Ці хлопці буквально настільки дурні, що це завдає болю",

"Розповідав своєму синові про правила безпеки на воді, включно з тим, що потрібно залишати воду під час грози. Тепер я покажу йому це відео",

"З нього вийшов би чудовий водій автобуса, адже він блискучий провідник!",

"Можливо, він вирішив повторити експеримент, щоб перевірити, чи буде результат таким самим".

Утім, знайшлися й ті, хто спробував пояснити фізику того, що відбувається.

"Найімовірніше, це не був прямий удар блискавки. Це заряд, що оточував область, який пройшов через вудку і людину", – написав один з користувачів.